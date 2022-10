Real Madrid, Barcelone, PSG… La bataille commence pour le nouveau Neymar !

Considéré comme aussi talentueux que Neymar au même âge, Endrick voit le PSG, le Real Madrid et le FC Barcelone en concurrence pour obtenir sa signature. Et ce n’est que le début d’un long feuilleton !

Comme souvent dans le milieu du football, c’est le Brésil qui regorge de jeunes joueurs talentueux qui mériteraient une reconnaissance aux yeux du monde entier. Et récemment, c’est Endrick, jeune pépite de 16 ans de Palmeiras, qui est dans le viseur de plusieurs grands clubs européens. La concurrence risque de faire rage… Endrick, né en 2006, impressionne par sa précocité exceptionnelle puisqu’il est souvent amené à affronter, et à briller, des joueurs âgés jusqu’à cinq ans de plus que lui parfois. Annoncé comme le successeur de Neymar, le jeune Brésilien dispose d’une clause libératoire de 60 millions d’euros. Les clubs sont prévenus : il faudra faire une belle offre pour recruter Endrick.

Un jeune talent déjà repéré

A 16 ans, il est rare d’être aussi impressionnant. Pourtant, Endrick semble être le prochain prodige brésilien, comme beaucoup l’ont été avant lui. Annoncé comme le successeur de Neymar et souvent comparé à la légende brésilienne Ronaldo, Endrick a déjà prouvé qu’il était très habile face au but et il a déjà d’énormes capacités à passer les défenseurs sans problème. Révélé lors de la Copinha en janvier dernier, une compétition entre équipes brésiliennes des moins de 20 ans, Endrick est un joueur de Palmeiras depuis ses plus jeunes années. Avec la sélection brésilienne des moins de 16 ans, il fait déjà des merveilles et intéresse logiquement l’Europe.

Une vraie bataille à venir l’été prochain

En fin de contrat avec Palmeiras à la fin de la saison prochaine, Endrick devrait voir arriver de nombreuses offres de recrutement. Le PSG, le Real Madrid ou encore le FC Barcelone sont les premiers sur la liste et la concurrence risque d’être rude pour acquérir le jeune prodige brésilien. Alors qu’il dispose d’une énorme enveloppe pour l’été prochain, le Real Madrid a déjà indiqué qu’il ne comptait pas mettre plus d’argent sur la table que pour Vinicius Junior, autre prodige brésilien. Quoi qu’il en soit, Endrick devra attendre d’avoir 18 ans avant de rejoindre l’Europe. Mais les négociations débuteront sûrement dans les prochains mois…