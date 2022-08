Leicester pense à Graham Potter (INFO Média Foot)

Auteur d’un début de saison catastrophique, Leicester envisage un changement d’entraîneur. Et selon nos infos, le profil de Graham Potter plaît beaucoup en interne.

Un nul et trois défaites. C’est le triste bilan de Leicester lors des quatre premiers matchs de Premier League, battu par Arsenal (4-2), Southampton (1-2) et Chelsea (2-1) le week-end dernier. Derniers du classement, les Foxes tirent déjà la sonnette d’alarme et le poste de Brendan Rodgers est menacé. Prolongé jusqu’en juin 2025 en tout début d’année, le technicien irlandais voit aujourd’hui sa tête mise à prix… Et pour le remplacer, les dirigeants de Leicester ont déjà plusieurs noms en tête. Selon nos infos, l’un d’eux officie en Premier League, à Brighton. Il s’agit de Graham Potter, 47 ans. A l’inverse de Leicester, il a lancé à merveille Brighton dans cette saison 2022-2023 puisque ses joueurs sont actuellement quatrièmes derrière Arsenal, Manchester City et Tottenham.

Also

– blown 2-0 lead to Brentford

– violated 4-2 by Arsenal

– blown 1-0 lead to Southampton

– Zero goals and a penalty shootout to beat…. STOCKPORT

– Lost to Chelsea who had 10 men for a hour

How on earth, is Brendan Rodgers still employed?#lcfc

— Joey LeMaster (@JoeyTMlemaster) August 28, 2022