Zinedine Zidane : meilleur joueur du monde des années 2000 ?

Le football est sans l’ombre d’un doute le sport le plus populaire au monde. En effet, depuis notre plus jeune âge, nombre d’entre nous ont un jour souhaité devenir footballeur professionnel pour ressembler à nos idoles et aux légendes qui ont marqué l’histoire de ce sport. Du côté des Français, il existe un joueur qui fait rêver petits et grands, nous parlons bien-sûr du grand Zinédine Zidane. En effet, le numéro 10 français à connu une carrière absolument exceptionnelle en emmenant l’équipe de France dans une autre dimension.

Zidane et l’équipe de France : une grande histoire d’amour

Si Zinédine Zidane à su écrire sa légende en lettre d’or au sein du football français, c’est notamment grâce à sa carrière absolument exceptionnelle qu’a connu le natif de Marseille avec les bleus de l’équipe de France. En effet, Zinédine Zidane à su emporter les bleus au sommet pour faire changer de dimension l’équipe de France à tout jamais.

La coupe du monde 1998, un sacre légendaire

Même si les performances de l’incroyable Zinédine Zidane étaient déjà excellentes avant ce sacre, c’est durant cette coupe du monde se déroulant en France que Zinédine Zidane est entré dans une autre dimension durant ce mondial 1998. Cependant, le début du mondial du numéro 10 français a été complètement raté, particulièrement au cours du 2ᵉ match contre l’Arabie Saoudite. En effet, le chef d’orchestre de l’équipe de France s’est rendu coupable d’un vilain geste en s’essuyant les crampons sur un joueur saoudiens. La sanction est sans appel : carton rouge.

Toutefois, cela n’a pas eu trop d’incidence sur le numéro 10 français qui s’est très rapidement ressaisi pour se mettre au diapason et guider ses partenaires vers la finale de la coupe du monde, la première de l’histoire de l’équipe de France.

Face à la France, c’est un véritable ogre du football mondial qui se dresse : le Brésil. En effet, cette sélection nationale est championne du monde de la dernière édition et compte bien défendre son titre sur le sol français. Cependant, les Bleus emmenés par Zinédine Zidane ne comptent pas se laisser marcher sur les pieds. C’est ainsi que Zizou marque un doublé de la tête qui est devenu légendaire pour permettre aux bleus de mener 2 buts à 0 à la mi-temps. Au cours de la deuxième période, les Brésiliens ont poussé de toutes leurs forces, mais n’ont pas pu revenir et ont même pris un dernier but dans le temps additionnel.

L’équipe de France remporte de cette façon son premier titre mondial avec une génération qui allait, par la suite, causer bien des dégâts pour toutes les autres nations du football mondial.

Zinédine Zidane gagnera cette année-là la récompense individuelle suprême, à savoir, le Ballon d’or.

L’Euro 2000, la consécration d’une génération dorée

2 ans après ce sacre mondial, les bleus emmenés par Zinédine Zidane allaient partir à la recherche d’un nouveau défi en tentant de réaliser le doublé et de gagner l’Euro 2000 après leur sacre mondial. Lors de cette magnifique compétition qui se déroule en Belgique ainsi qu’en Hollande, l’objectif d’autres nations est très clair : empêcher les Français de réaliser ce doublé inédit. Cependant, Zinédine Zidane et ses hommes ne sont pas du genre à se laisser marcher sur les pieds et savent faire preuve de caractère.

Le maestro de l’équipe de France haussa de cette façon son niveau de jeu tout au long de la compétition pour hisser les bleus en finale de cette compétition. En finale, l’équipe de France devra faire face à une vaillante équipe d’Italie qui a su faire sensation tout au long de cette compétition. En effet, les Italiens comptent parmi leurs rangs des joueurs de qualités comme :

Cannavaro

Nesta

Maldini

Delvecchio

En clair, c’est une sélection qui dispose de toutes les armes pour tenter d’arrêter les bleus de Zinédine Zidane d’empêcher de réaliser ce doublé historique. D’ailleurs, c’est ce que les Italiens vont faire pendant une bonne partie du match puisque ces derniers vont ouvrir le score peu après le retour des vestiaires.

C’est bientôt fini, les secondes commencent à s’écouler et on se dit que le titre ne peut plus échapper aux Italiens. C’était sans compter sur ce but à la dernière seconde de l’attaquant français Sylvain Wiltord qui a permis d’arracher les prolongations, et de démarrer l’étape désormais révolue du but en or.

Et peu avant la deuxième mi-temps, David Trezeguet inscrit le but de la délivrance pour l’équipe de France pour que cette dernière vienne ainsi remporter le seconde Euro de son histoire.

Même s’il ne remporte pas le Ballon d’or cette année-là, Zinédine Zidane a encore réalisé une compétition grandiose pour entrer irrévocablement dans la légende du football français, et devenir l’un des plus grands joueurs de tous les temps.

France-Brésil 2006, un véritable récital de la part du numéro 10 français

Tous les amateurs de football qui ont assisté à ce match se souviennent de la performance absolument légendaire du joueur du Réal Madrid. En effet, à l’occasion du quart de finale de la coupe du monde 2006, l’équipe de France retrouve son meilleur ennemi brésilien pour une rencontre qui s’annonce déjà grandiose. Si la performance des deux équipes sur le terrain ont su nous offrir un spectacle à couper le souffle, un joueur a sublimé cette rencontre de sa classe et de son talent, un certain Zinédine Zidane.

En effet, après avoir renvoyé les Espagnols chez eux, Zinédine Zidane nous a offert une performance individuelle absolument légendaire en nous gratifiant de gestes techniques de grandes classes.

Ce soir-là, le français était tout simplement intouchable. À l’heure de jeu, le maestro de cette équipe de France tira un coup franc qui fut repris par Thierry Henry pour que les bleus de Zinédine Zidane s’imposent 1-0 face à l’un des grands favoris de cette coupe du monde 2006.

Difficile de dire si Zinédine Zidane était le meilleur joueur du monde des années 2000. En revanche, il est absolument incontestable qu’il a été un joueur important qui a su faire évoluer le football international.