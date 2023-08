Mercato : L’OM brade totalement un joueur, c’est incompréhensible !

Dans les derniers jours de ce mercato estival, l’OM s’empresse de boucler les derniers deals de l’été.

Parmi eux, la vente de Matteo Guendouzi. La Lazio Rome tient la corde pour récupérer l’international français pour un prix très étonnant. Du côté des supporters, c’est l’incompréhension.

Il y a un an, Matteo Guendouzi était le Monsieur Plus de l’OM. Avec Alexis Sanchez, il incarnait la grinta et le nouvel état d’esprit insufflé par Igor Tudor. Un joueur de devoir, qui ne lâche jamais rien et dont la régularité comme les performances faisaient de lui un indispensable du onze de départ. Depuis quelques mois, l’ancien d’Arsenal déchante et perd peu à peu son crédit. Au point d’être devenu un indésirable.

Acheté 11 M€, il vaut le double

Courtisé par de nombreux clubs européens depuis un an, Matteo Guendouzi a vu sa valeur grimper depuis son arrivée à l’OM et ses excellentes prestations. Des performances qui lui ont ouvert les portes de l’équipe de France et qui ont participé à une petite hype autour du Marseillais. Acheté 11 millions d’euros par l’OM, Matteo Guendouzi a vu sa valeur monter jusqu’à 25 millions d’euros d’après Transfermarkt.

Guendouzi poussé dehors

En 2023, Matteo Guendouzi connaît une période moins faste. Et avec l’arrivée d’un nouveau coach, les cartes se redistribuent. Et pour Marcelino, le Français ne fait clairement pas partie des priorités pour construire son équipe type. Poussé dehors, Guendouzi fait même partie des plans de départ de l’OM pour financer le recrutement de Pablo Longoria…

13 millions, c’est tout ?

Au final, l’OM arrive à ses fins puisque Matteo Guendouzi s’en va. Mais les conditions de son départ posent réellement question. La Lazio Rome va en effet se faire prêter le milieu de terrain de 24 ans, à qui il reste deux ans de contrat. Un prêt payant de 1 million d’euros, avec une option d’achat obligatoire. Le montant de cette option est de 12 millions d’euros. L’OM va donc toucher 13 millions d’euros pour un joueur qui en vaut, selon les prix pratiqués par le marché, au moins le double ? Le spécialiste mercato, Fabrizio Romano, précise toutefois que l’OM touchera 10% sur le prochain transfert du joueur si celui-ci vient à quitter la Lazio. Un maigre lot de consolation…

Une vente par dépit ?

Les supporters de l’OM s’interrogent sur cette vente à bas prix. D’autant plus après les nombreuses approches dont Matteo Guendouzi a fait l’objet. A 24 ans, il dispose encore d’un potentiel et son statut d’international renforce encore plus sa valeur. La seule explication, c’est la nécessité pour le club phocéen de vendre son joueur pour tourner la page et organiser la venue d’autres éléments. Pablo Longoria a préféré vendre plus bas que le prix du marché pour sécuriser ce dossier et pouvoir boucler les dernières arrivées souhaitées par le coach Marcelino.

Guendouzi écœuré…

Au-delà de l’incompréhension qui règne autour de ce petit transfert, c’est aussi l’écœurement qui s’invite au dossier Guendouzi. En effet, le joueur n’avait pas du tout l’intention de partir. Son souhait premier était de rester à l’OM et de poursuivre la belle histoire entamée sur la Canebière. Comme beaucoup de joueurs avant lui, le Français a eu le virus du Vélodrome et de son public incroyable. Au début d’une belle histoire, il voulait rester et marquer de son empreinte ce club qu’il apprécie grandement. Mais sa direction a décidé de son sort. Après avoir compris qu’il ne serait pas dans les petits papiers de Marcelino, il a accepté de regarder les offres. Il vient d’atterrir à Rome ce midi et a passé les tests médicaux avec succès.