PSG : Entre Mbappé et Al-Khelaïfi, le divorce est total. La confiance est brisée…

Très proches depuis l’arrivée du Français en 2017, Kylian Mbappé et Nasser Al-Khelaïfi voient leur relation se perdre dans le scandale des cyber-attaques. Comment l’attaquant du PSG peut pardonner à son président de tels agissements ?

Tout semblait aller bien lors de la prolongation de Kylian Mbappé, puisque celui-ci avait accepté de ne pas suivre son rêve d’aller au Real Madrid pour accepter les promesses que les dirigeants du PSG lui avaient tenues. Mais depuis quelques semaines, le Français ne se plaît plus à Paris et a un sentiment de trahison de Nasser Al-Khelaïfi. Pas satisfait par les promesses de ce dernier, tant bien dans le jeu que dans l’effectif, le Français semble passablement agacé par cette relation. La semaine dernière, il aurait évélé en coulisses qu’il souhaitait quitter le PSG le plus rapidement possible.

Des promesses non tenues

Alors que la tendance était plutôt à un départ au Real Madrid, Kylian Mbappé a finalement accepté de prolonger au PSG pour un énorme contrat à la clé, rempli de promesses. Le Français est donc devenu le petit bijou du Qatar puisque le président semblait lui obéir. Alors qu’il aurait œuvré cet été pour le départ de Neymar, estimant que le Brésilien n’apportait pas assez de solidité, il a aussi demandé un fort recrutement pour l’aider sur le terrain. Depuis le début de la saison, Kylian Mbappé est confronté au retour en forme de Neymar et il n’affiche pas non plus une bonne relation avec le Brésilien. Lassé de cette contestation du rôle de leader au PSG, le champion du monde 2018 ne s’entend plus avec les dirigeants du club. Un départ semble plus que logique désormais.

Kylian Mbappé tout sourire devant le président Nasser Al-Khelaifi ( images @PSG_inside ) ❤️💙 pic.twitter.com/O6APTxCeBt — La Source Parisienne (@lasource75006) October 17, 2022

La froide accolade

Pourtant proches dès l’arrivée du jeune Français en 2017 au PSG, Kylian Mbappé et Nasser Al-Khelaïfi ne semblent plus en bons termes. L’attaquant a d’ailleurs répondu très brièvement à une question sur son président à l’issue du Classique en déclarant qu’il l’a « vu juste avant le match ». Une réponse qui témoigne de la relation glaciale entre les deux hommes désormais, le Français estimant que les promesses qui lui ont été faites à la fin de la saison dernière n’ont pas été respectées. Et les images d’une rapide accolade entre les deux hommes montrent bien que quelque chose se passe en coulisses. Face caméra, les sourires sont là mais semblent clairement « feints ». L’hiver promet d’être chaud à Paris…