L’OM s’est bien planté sur ce joueur, il cartonne loin de Marseille…

Après avoir longtemps attendu son éclosion à l’OM, Nemanja Radonjic a fini par partir par la petite porte cet été. Aujourd’hui en Italie, il est l’un des meilleurs joueurs du Torino !

Recruté en 2018 à l’Etoile rouge de Belgrade pour 14 millions d’euros, Nemanja Radonjic constituait un réel espoir de briller avec l’OM. Le Serbe n’a jamais vraiment réussi à s’accrocher à son rôle d’ailier et n’a jamais figuré parmi les titulaires indiscutables. Son hygiène de vie a aussi été l’objet de reproches et il ne faisait plus partie des plans de jeu. Prêté à l’Hertha Berlin pour un court passage en 2021, au Benfica à cheval entre 2021 et 2022, Radonjic est donc parti du côté du Torino depuis cet été, en prêt avec une option d’achat obligatoire entre deux et trois millions d’euros.

Itw de Nemanja #Radonjic à la Gazzetta : "J'ai tout fait pour rejoindre le Torino, je voulais retourner en Italie et travailler avec Juric. J'ai même renoncé à une partie de mon ancien salaire (…) Je me sens protagoniste ici, c'est le meilleur moment de ma carrière" pic.twitter.com/afhIVdwhec — GuillaumeMP (@Guillaumemp) October 27, 2022

Un joueur essentiel au Torino

Parti renforcer l’effectif du FC Torino cet été, Nemanja Radonjic fait des merveilles à son poste et semble être revenu à un bon niveau. Depuis le début de la saison, le Serbe a disputé l’intégralité des matches et est plutôt efficace sur l’aile. C’est une réelle métamorphose pour le Serbe de 26 ans qui reçoit les éloges de son coach Ivan Juric régulièrement depuis quelques semaines : “Je l’ai vu faire des choses que je n’avais pas vu depuis des années”. Radonjic semble donc avoir digéré son expérience mitigée du côté de l’OM, où il était plutôt souvent sujet aux critiques.

Radonjic is so nasty man… cooking every match for Torino but his end product is usually shit Crazy pace and dribbling pic.twitter.com/VIE9AjHKfN — Nycjuventus⚜️ (@NycJuventus) October 21, 2022

Un changement d’air important

Pas forcément soutenu quand il jouait à Marseille, Nemanja Radonjic semble se réjouir de ce retour en Serie A, cinq ans après avoir quitté l’AS Rome où il performait dans les équipes jeunes et la réserve. Le Serbe a d’ailleurs déclaré qu’il était “heureux d’être ici au Torino” et qu’il est « prêt à se battre » pour cette nouvelle saison. Ce changement d’air explique donc ce retour en forme puisque cet environnement semble lui convenir parfaitement. Le FC Torino n’a pas fait un grand début de saison mais reste une équipe du milieu de tableau en Serie A puisque le club occupe la dixième place.