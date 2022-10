PSG : Un gros coup de frein pour le dossier N’Golo Kanté ?

De nouveau à l’infirmerie, N’Golo Kanté a rechuté et sera privé de Coupe du Monde. Son état physique inquiète et le PSG pourrait faire machine arrière dans son désir de le récupérer libre dans quelques mois…

N’Golo Kanté sera l’une des absences de taille lors de la prochaine Coupe du monde, pour la France notamment. Valeur sûre en club depuis des années, à Leicester et à Chelsea depuis 2016, le Français était logiquement dans le viseur de nombreux clubs depuis quelques temps. En fin de contrat à la fin de la saison avec le club de Premier League, N’Golo Kanté est dans le viseur du PSG pour un futur recrutement. Avec son profil d’irremplaçable, Chelsea était logiquement sur le coup en s’opposant à ce transfert. Mais avec cette nouvelle blessure, les cartes sont rebattues…

Didier Deschamps, à propos du forfait de N'Golo Kanté à la Coupe du Monde : « Je suis triste pour lui. Il est déçu. Il a enchaîné des soucis physiques ces deux dernières saisons. Il va nous manquer mais il faut faire avec ». pic.twitter.com/FDnRJa2nY6 — BeFootball (@_BeFootball) October 18, 2022

Des discussions relancées

Milieu de terrain exceptionnel depuis des années, N’Golo Kanté connaît le succès en club comme en sélection. Champion du monde en 2018, le Français est considéré comme l’un des meilleurs talents à son poste. A tel point qu’un départ de Chelsea était absolument inenvisageable il y a encore quelques semaines. Le club anglais semblait se diriger plutôt vers une nouvelle prolongation avec le Français mais les deux parties n’ont pas réussi à trouver un accord. Avec cette blessure, Chelsea a même tout de suite été moins convaincu par la décision de le garder encore un peu au club.

Une piste abandonnée ?

Véritable pilier du milieu de terrain défensif, N’Golo Kanté intéressait donc logiquement le PSG cet été puisque le club s’est tourné vers lui pour un potentiel transfert. Avec cette nouvelle blessure qui va priver le Français de la Coupe du monde, les choses pourraient vite changer côté parisien. En effet, cette rechute physique pourrait nuire à Kanté puisque s’il ne prolonge pas non plus avec Chelsea, le PSG pourrait aussi changer de cible, estimant que le joueur est désormais trop fragile pour continuer à évoluer à très haut niveau. Kanté, de plus en plus touché par les blessures, a déjà 31 ans et pourrait se retrouver à la fin de la saison libre mais sans grand club à ses trousses.