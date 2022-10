Le Top 3 des pépites du championnat portugais 2022-2023 !

Véritable vivier de talents, le championnat portugais regorge de jeunes espoirs prêts à tout casser dans les années à venir. En voici trois, déjà bien surveillés par les clubs européens.

Considéré comme le championnat le plus relevé après les cinq grandes ligues européennes, le championnat du Portugal est un véritable réservoir à jeunes talents souvent très convoités par les grands clubs étrangers. Cette saison, trois joueurs ont déjà été repérés et sont promis à un avenir des plus éblouissants. L’heure est belle pour revenir sur le parcours de chacun d’entre eux, tous à un rôle différent.

3/ Gonçalo Ramos, la pépite offensive

Formé au Benfica Lisbonne, Gonçalo Ramos a débuté sa carrière professionnelle il y a deux ans dans l’équipe première, à 19 ans. L’avant-centre se démarque comme étant très efficace face au but dès qu’il en a l’occasion puisqu’il a déjà inscrit 19 buts avec son club. Déjà repéré en 2019 lorsqu’il a atteint la finale de l’Euro U19 avec le Portugal, devenant ainsi le meilleur buteur de la compétition, Ramos continue sa progression cette année et pourrait rejoindre un grand club européen prochainement.

Gonçalo Ramos 🇵🇹 la saison dernière ✨ : 👕 46 matchs

⚽ 8 buts

🎯 2 passes décisives Cet saison :

👕 14 matchs

⚽ 9 buts

🎯 3 passes décisives

🟥 1 carton rouge pic.twitter.com/XBtDihFcDM — Football Actu (@FootActu_1) October 8, 2022

2/ Antonio Silva, le pilier défensif

Il vient juste de débuter sa carrière professionnelle et pourtant Antonio Silva étonne déjà tout le monde. Le Benfica Lisbonne a d’ailleurs eu bien raison de le prolonger directement jusqu’en 2027. A seulement 18 ans, le jeune Portugais s’impose comme un défenseur exceptionnel, comme il l’a prouvé la semaine dernière en résistant aux attaques de Kylian Mbappé. Déjà bien dans le viseur du club, on imagine que la concurrence sera très importante au moment d’aborder la question de son transfert.

🇺🇾 Le Sporting veut prolonger Manuel Ugarte jusqu’en 2027 ! Le portugais verrait ainsi sa clause libératoire être fixée à 80M€ contre 60M€, son salaire sera également augmenté d’environ 200.000€ net par saison. 💶 (@Record_Portugal) pic.twitter.com/0QS54vKTbN — Adeptos (@AdeptosFR) October 10, 2022

1/ Manuel Ugarte, pépite du milieu de terrain

Repéré chez lui en Uruguay, dans son club du CA Fénix, Manuel Ugarte a rejoint le Portugal pour jouer avec le FC Famalicao avant de rejoindre le Sporting Portugal. Mais c’est bien avec le Sporting qu’il brille en ce moment. Titulaire indiscutable de l’effectif du club, il enchaîne les belles performances et ses qualités techniques ont déjà été repérées en Europe. Son club réalise un bon début de saison, en Championnat comme en Ligue des champions et il pourrait également rejoindre un grand club européen dans le futur.