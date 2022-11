PSG : Carlos Soler, l’opportunité complètement manquée…

Recruté cet été par le PSG, Carlos Soler a pris la place de Neymar contre la Juventus Turin. Une affiche européenne dans laquelle il aurait pu marquer des points. Mais c’est raté…

Plus que jamais, s’imposer dans le secteur offensif parisien est difficile. Le trio d’attaque Messi – Neymar – Mbappé cartonne en ce début de saison et inscrit la quasi-totalité des buts parisiens. Toutefois, Carlos Soler semble gagner la confiance de Christophe Galtier et l’international espagnol apparait comme le quatrième élément dans la hiérarchie offensive du PSG.

Une polyvalence appréciée

Formé au poste de milieu central, Carlos Soler est également capable d’évoluer comme milieu offensif mais également comme attaquant. Avec la suspension de Neymar face à la Juventus, l’Espagnol a de nouveau été titularisé après son entrée dans le onze contre Troyes. Si face à l’ESTAC, il évoluait dans un milieu à 3 avec Verratti et Vitinha, l’ancien joueur de Valence a occupé l’aile gauche de l’attaque.

🔴 Christophe Galtier sur Canal+ : « Carlos Soler commence à monter en puissance. Il commence à avoir ses repères. J’avais d’autres options mais j’ai choisi celle de Carlos. » 🇪🇸🗣️ — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) November 2, 2022

Toutefois, le PSG est capable d’adapter son système de jeu en pleine rencontre et la polyvalence de Soler aurait pu être un réel atout pour le tacticien français : « C’est un joueur de l’école espagnole donc avec beaucoup de qualité technique et de relation courte. Il a la qualité technique et la capacité pour un milieu à trois à se projeter dans la surface de réparation », confiait Galtier en conférence de presse après le bon match de son joueur face au Macabi Haïfa avant d’ajouter : « Il est buteur et obtient le penalty, c’est évidemment un bon match pour lui ».

Soler satisfait de son adaptation, mais…

Mercredi, Carlos Soler jouait gros contre la Juventus avec l’opportunité de s’installer encore plus dans la rotation offensive du PSG. Arrivé cet été en provenance de Valence, son club formateur, l’international espagnole s’est confié à Radioestatio : « Depuis mon arrivée, je n’ai pas eu beaucoup de minutes. Je savais que c’était compliqué parce que je venais dans un club énorme avec d’énormes joueurs, avec beaucoup de qualité », a-t-il d’abord expliqué avant d’ajouter : « Cette semaine a été très spéciale pour moi, faire ses débuts en tant que titulaire est spécial, jouer devant les fans et donc deux buts en deux matchs, la vérité est que je suis heureux pour les victoires et le niveau ».

Sale soirée pour Carlos Soler hier soir… 😧 pic.twitter.com/ucDY0qlLtk — BeFootball (@_BeFootball) November 3, 2022

Mais après les mots, il y a eu les actes. Insuffisants, pour de nombreux observateurs. Trop timoré, pas assez incisif et encore moins décisif, Carlos Soler a manqué la belle opportunité qui se présentait à lui de briller. Pas tendre avec l’Espagnol, Daniel Riolo a parfaitement résumé sa prestation contre la Juventus : « Carlos Soler, t’aurais mis sa photo ou un panneau avec son visage, c’est la même. Il ne se montre pas, il a peur ». Peur de ne pas être à la hauteur des étoiles qui l’entourent ? Contrairement à Vitinha ou Fabian Ruiz, qui élèvent leur niveau de jeu pour se mettre au diapason, Soler est à la peine et ne semble pas une solution de premier choix en cas d’absence d’un membre de la MMN. Pas encore, en tout cas…