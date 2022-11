Brice Samba (RC Lens) bientôt de retour en Premier League ? (INFO Média Foot)

Excellent depuis le début de la saison et son arrivée au RC Lens, Brice Samba est dans le viseur d’un club de Premier League pour 2023…

Brice Samba a déjà conquis une partie de l’Angleterre. Héroïque au moment d’emmener Nottingham Forrest de Championship à la Premier League, l’ancien gardien de l’OM a choisi de revenir en France plutôt que de poursuivre son rêve anglais. Un transfert à 5 millions d’euros, soit la plus grosse acquisition du club lensois. Un choix payant puisque depuis le début de la saison, Samba fait partie des meilleurs gardiens de Ligue 1. Et ses prestations expliquent en partie la présence du RC Lens à la deuxième place du classement.

Leicester courtise Samba

Mais les prestations de Brice Samba ne sont pas uniquement remarquées en France… En Angleterre, on continue de suivre attentivement les matchs du portier français. Selon nos infos, le club de Leicester est notamment conquis par son profil. Les recruteurs des Foxes ont coché son nom sur leurs tablettes, eux qui recherchent activement un nouveau gardien de but pour 2023-2024. Un portier sur lequel Leicester aimerait construire et s’appuyer pour les saisons à venir, comme cela a été le cas avec Kasper Schmeichel durant de nombreuses saisons. Des garçons comme Alban Lafont (FC Nantes) ou Odysséas Vlachomidos (Benfica Lisbonne) font également partie des plans.