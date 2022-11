Qui est Khvicha Kvaratskhelia, ce diamant venu de Naples qui marche sur les traces d’un certain… Maradona

Un Géorgien de 21 ans est en train d’illuminer la saison de Naples. Son nom : Khvicha Kvaratskhelia. Sa particularité : Réveiller le souvenir de Diego Armando Maradona, avec qui il partage de nombreuses similitudes, à commencer par un pied gauche magique !

Les supporters du Napoli doivent savourer le début de saison de leur équipe. Souvent relégué au second plan derrière la Juventus ou encore l’Inter ou le Milan AC, le Napoli réalise un incroyable début de saison, bien devant ses habituels concurrents. Premiers de Serie A, les Napolitains peuvent notamment compter sur leur dernière révélation : Khvicha Kvaratskhelia, qui n’aura eu besoin que de trois mois pour mettre tout le monde d’accord en Italie.

Khvicha Kvaratskhelia : "Mon plus grand rêve ? Gagner la Ligue des champions avec le Real Madrid. Depuis mon enfance, je suis fan du Real Madrid. J'ai toujours regardé leurs matchs."pic.twitter.com/fcuQSaVLNd — Real Madrid 🇫🇷 (@RMadridFrance_) November 2, 2022

Une efficacité redoutable…

Depuis le début de la saison, le numéro 77 du Napoli est tout simplement le joueur le plus décisif de Serie A, avec déjà 6 buts et 7 passes décisives. Un bilan incroyable pour un joueur qui évoluait encore dans le championnat de son pays natal, la Géorgie, il y a peu. En Ligue des Champions, Kvaratskhelia n’a pas non plus perdu de temps pour s’illustrer, avec 2 buts et 3 passes décisives, permettant notamment à son équipe de finir devant Liverpool dans le groupe A. Acheté pour 10 millions d’euros l’été dernier, le Géorgien en vaut désormais 35. C’est peu dire que les dirigeants napolitains ont eu le nez creux sur ce coup-là.

🎙️ " Il me choque complètement ce garçon !" 🇪🇺🏆 La prestation de Khvicha Kvaratskhelia face à Liverpool a conquis notre plateau notamment @mikael_marciano . 🇬🇪🤩 Que pensez-vous des dernières performances de l'ailier de 21 ans avec Naples ? 🤔#LiverpoolNapoli pic.twitter.com/XTe2tBXeuP — LES RÉSERVISTES (@lesreservistes1) November 2, 2022

…Qui rappelle un certain Maradona

De l’autre coté des Alpes, on s’enflamme forcément pour le joueur de 21 ans, au point de le comparer à Diego Maradona, légende absolue du Napoli. Excellent dribleur, à la fois capable de marquer et de faire marquer, le Géorgien possède plusieurs similitudes avec la légende argentine. A la fin des années 1980, le Napoli avait remporté le championnat italien à deux reprises, notamment grâce à Maradona. Depuis, les supporters napolitains attendent leur nouveau messie, qui pourrait de nouveau leur permettre de soulever le Scudetto. Au vu de ce début de saison, Kvaratskhelia semble largement en mesure d’endosser ce rôle, pour enfin mettre un terme à la longue disette du Napoli.