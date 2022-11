L’ASSE veut tenter un coup surprenant en janvier !

L’AS Saint-Etienne espère se renforcer cet hiver et serait sur la piste d’un attaquant prometteur. Il s’agit d’Amine Boutrah, qui évolue à Concarneau, dans le championnat National.

L’ambiance n’est pas à la fête du coté de Saint-Etienne. Relégués en Ligue 2 à la fin de la saison dernière, les Stéphanois espéraient sans doute vite redresser la tête pour retrouver l’élite. Au moment où la première partie de saison se referme avant la trêve, c’est tout l’inverse pour l’ASSE, actuellement lanterne rouge de Ligue 2, avec quatre défaites sur les cinq derniers matchs de championnat. En Coupe de France, les Stéphanois sont également déjà éliminés, alors que l’éviction prochaine de Laurent Batlles ne fait plus aucun doute.

Le mercato d’hiver comme remède ?

Avec la trêve qui se profile, les Stéphanois vont pouvoir en profiter pour remettre de l’ordre au sein du club, et surtout se pencher sur le mercato hivernal. Si l’ASSE veut s’en sortir et redresser la barre, cela passera sans aucun doute par des arrivées, afin de renforcer un effectif qui ne fait pas ses preuves pour l’instant. Dans ce but, la cellule de recrutement stéphanoise a déjà ciblé un profil très intéressant, qui marche sur l’eau en ce début de saison : Amine Boutrah, qui évolue du coté de Concarneau en National.

🦁🌟 | Amine Boutrah (22 ans) a été élu pour la deuxième fois de la saison joueur du mois en National. Le milieu a inscrit quatre buts et délivré deux passes décisives en octobre. pic.twitter.com/CSO7JVNnEc — DM SPORT (@dmsportma) November 10, 2022

Boutrah, l’incroyable révélation en National

Si l’US Concarneau est solidement installé sur le fauteuil de leader en National, Amine Boutrah n’y est pas étranger. Agé de seulement 22 ans, le Corse de naissance réalise un début de saison canon, et porte son équipe offensivement. Avec déjà 7 buts inscrits, il est actuellement le meilleur buteur de National, en plus de faire partie des meilleurs passeurs, avec 4 offrandes. Evoluant principalement en meneur de jeu la saison passée, c’est au poste de buteur qu’il se révèle cette saison, pouvant également évoluer en tant qu’ailier. Joueur offensif polyvalent et en pleine forme, Amine Boutrah représenterait un renfort de poids pour l’attaque stéphanoise en vue de la seconde moitié de saison.