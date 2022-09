PSG : Abdou Diallo annonce son départ

Clap de fin au PSG pour Abdou Diallo qui a été prêté avec option d’achat au RB Leipzig. Le défenseur sénégalais l’a annoncé sur les réseaux sociaux. Crédit photo : Icon Sport.

Alors qu’une grande partie du loft parisien a quitté le club parisien, le cas d’Abdou Diallo est différent. En effet, le champion d’Afrique sénégalais ne faisait pas partie des indésirables listés par Christophe Galtier et Luis Campos, mais ce dernier n’avait pas fermé la porte à un départ du Paris Saint-Germain. En défense centrale, la concurrence est rude avec Presnel Kimpembe, Marquinhos, Sergio Ramos. D’autant plus que les hautes instances du club poussent pour recruter Milan Skriniar. Comme de nombreux parisiens cet été, Abdou Diallo a pris un autre chemin. Mais pas n’importe lequel, celui de la Bundesliga qu’il connaît très bien pour y être passé de 2017 à 2019 (Mayence, BVB).

Officialisation de Diallo, pas du PSG

C’est assez rare pour être souligné mais alors que l’officialisation des deux clubs n’a pas encore eu lieu, c’est le franco-sénégalais lui-même qui a annoncé la nouvelle à quelques heures de la fin du mercato estival en France. Pressenti depuis quelques jours, et confirmé par Fabrizio Romano, le natif de Tours va bien évoluer avec Christopher Nkunku au RB Leipzig. Le défenseur de 26 ans, qui peut aussi bien jouer en charnière ou dépanner à gauche, rejoint le RBL en prêt avec une option d’achat de 25 millions d’euros.

Official, confirmed. Abdou Diallo to RB Leipzig on loan with €25m buy option from Paris Saint-Germain. ✅🚨 #DeadlineDay

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2022