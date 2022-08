Un OM en feu, Tudor complètement fan de ces deux recrues !

L’Olympique de Marseille a déroulé lors de ses débuts en Ligue 1 en atomisant (4-1) le Stade de Reims. A l’issue de la rencontre disputée au Stade Vélodrome, Igor Tudor s’est prononcé et a tiré son chapeau à deux recrues phocéennes : Jonathan Clauss et Nuno Tavares. Crédit : Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport.

C’étaient des débuts rêvés pour l’Olympique de Marseille en Ligue 1 et toutes ses recrues. Après une présaison à oublier et des conflits en interne entre joueurs cadres de l’OM et le nouvel entraîneur, Igor Tudor, tout semble être revenu à la normale après cette claque infligée au Stade de Reims sur le score de (4-1). Ce fut un soir de premières à Marseille puisque sept recrues ont pris part à cette rencontre, dont cinq comme titulaire. Et elles sont deux à avoir tapé dans l’œil de tous les supporters marseillais et d’Igor Tudor. En effet, les deux pistons marseillais, Jonathan Clauss et Nuno Tavares, ont fait un très gros match dans le 3-4-2-1 (ou 3-4-3) du Croate.

Un duo Tavares-Clauss qui a lancé l’OM

En conférence de presse d’après-match, Igor Tudor ne pouvait qu’être heureux après la performance de ses hommes et de la victoire plus que méritée. Également beaucoup de soulagement après quelques semaines dans la tourmente. Mais pour Igor Tudor, le plus essentiel à retenir dans ce match a été l’efficacité de son duo de pistons. L’ancien lensois fut à l’origine de l’ouverture du score puisque son centre a été dévié dans son propre but par le Rémois Wout Faes (13e). C’est ensuite Nuno Tavares qui s’est illustré en inscrivant un but exceptionnel avant la pause, à la suite d’une grosse frappe lourde du pied droit partie dans le petit filet opposé. Ce dernier fait d’ailleurs partie de l’équipe-type de la première journée de Ligue 1 avec une note de 8/10 et a battu un record prestigieux de Laurent Blanc établi en 1997. Il est le premier défenseur à marquer pour ses débuts à l’OM depuis le champion du monde 98 il y a 25 ans. Précoce.

1 – Nuno Tavares has become the first defender to score in his first appearance with Marseille in Ligue 1 since Laurent Blanc’s brace against Le Havre in August 1997. Bem-vido. #OMREIMS https://t.co/CfYWMfvBZi — OptaJean (@OptaJean) August 7, 2022

Igor Tudor : « Ils ont été exceptionnels »

Le coach en place à la Commanderie depuis à peine un mois a déclaré son amour à ses deux nouvelles recrues. « Ils ont été incroyables, ces deux-là ont été extraordinaires, il ont fait la différence aujourd’hui. Comme je l’ai dit, c’était vraiment très bien en première période, la manière avec laquelle j’aime qu’on joue ». Les autres recrues ont aussi été saluées chaleureusement. A noter que Luis Suarez a inscrit un doublé, ses deux premiers buts sous la tunique olympienne. « On est très contents que l’effectif se renforce, avec des joueurs de très grande qualité. Ils l’ont montré ce soir, c’est super bien que tout le monde puisse apporter à cette équipe parce que la saison va être longue ». Ruben Blanco, Chancel Mbemba, Samuel Gigot, Luis Suarez, Nuno Tavares, Jonathan Clauss et Jordan Veretout semblent déjà avoir pris leurs marques.