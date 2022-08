Une petite enveloppe supplémentaire pour le mercato de l’OM !

L’OM vient de récupérer quelques millions d’euros qui n’étaient pas forcément prévus au programme. De l’argent que Pablo Longoria pourrait investir dans une dernière recrue…

Après plusieurs réunions, en France et aux États-Unis, Frank McCourt et les équipes de Pablo Longoria ont établies une stratégie. Le retour de l’OM en Ligue des Champions nécessite des investissements et c’est pour cette raison qu’un joli recrutement a été effectué cet été. Avec, en point de mire, la venue d’Alexis Sanchez, l’attaquant de l’Inter Milan, venu se relancer à Marseille. Un effort financier de la direction qui vient ponctuer un mercato intéressant, avec des renforts à tous les secteurs de jeu, principalement en défense, avec cinq arrivées (Gigot, Mbemba, Touré, Tavares et Clauss). Et il n’est pas impossible que l’OM termine l’été avec une dernière signature. Un défenseur central d’expérience ou un offensif, Pablo Longoria étudie plusieurs pistes. Avec une petite enveloppe budgétaire supplémentaire, tombée du ciel.

3 à 4 millions de plus

En effet, l’Olympique de Marseille va récupérer un chèque de trois ou quatre millions d’euros dans quelques semaines. Le motif : l’AS Monaco n’ira pas défendre les chances françaises en Ligue des Champions. Seuls l’OM et le PSG seront les représentants français suite à l’élimination des Monégasques contre le PSV Eindhoven. Après avoir touché, 15,6 millions d’euros pour sa participation, l’OM va partager 35 millions d’euros avec le PSG en fonction du nombre de matchs joués. Raisonnablement, l’OM peut donc tabler sur 3 à 4 millions d’euros en plus. Et d’avantage en cas de joli parcours européen, ce que tout le monde souhaite !

📺⚽️💶 Du côté de l’OM, on estime que la non-participation de Monaco à la Ligue des champions devrait permettre de générer « 3 à 4 millions d’euros de revenus supplémentaires » pour le club #UCL #Business https://t.co/MUYhGPEc0g — Sacha Nokovitch (@SachaNoko) August 11, 2022

Igor Tudor armé pour l’Europe ?

Cette campagne européenne est déjà dans tous les têtes à l’OM. Après l’édition 2020 et le parcours catastrophique des Marseillais (0 victoire, 0 but marqué), le club veut clairement faire mieux que participer. Pour cela, Pablo Longoria a tenté d’organiser un recrutement mêlant talent et expérience. Chancel Mbemba, Jordan Veretout et Alexis Sanchez sont autant de nouveaux atouts pour être compétitifs sur la scène européenne. Il faut maintenant attendre le tirage complet pour connaître les poules et les adversaires de l’OM. Forcément, il y aura des gros morceaux. Mais en bon outsider, les Marseillais peuvent être une belle surprise. Et faire mieux que le PSG… ?