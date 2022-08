OM : Sampaoli prolongé, on y va tout droit !

Pablo Longoria et l’OM ont entamé des discussions avec Jorge Sampaoli pour envisager une prolonger de contrat. L’entraîneur argentin réussit une première saison pleine et les dirigeants veulent continuer à lui faire confiance. A raison ?

Jorge Sampaoli à l’OM, c’est une réussite. Si la saison n’est pas encore terminée et que la bande à Steve Mandanda doit encore terminer le travail, il y a beaucoup de motifs de satisfaction. À commencer par les résultats comptables.

Une deuxième place de Ligue 1, synonyme de Ligue des Champions la saison prochaine, qui se profile.

Une demi-finale de League Europa Conférence, avec un joli parcours et quelques belles soirées européennes. Et même si tout n’est pas parfait dans le contenu, l’OM retrouve une âme et une combativité.

L’empreinte Sampaoli est visible, la greffe a pleinement opéré. Autant d’élément qui incite Pablo Longoria, le président du club, à vouloir prolonger le technicien argentin.

Un dossier qui sent bon

Sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2023, Jorge Sampaoli a entamé des discussions avec sa direction pour envisager un bail de plus longue durée.

La confiance est là, l’envie de poursuivre également. Pablo Longoria l’a d’ailleurs confirmé publiquement : « Quand je vois mon coach travailler avec son groupe, beaucoup de décisions prises en match sont cohérentes avec ce qu’il fait dans la semaine. Quand je construis un projet, je ne le fais pas pour changer d’idée un an plus tard. Ce qu’il faut, c’est donner de la continuité au projet. »

D’après le journal L’Equipe, les conseillers de Jorge Sampaoli ont déjà effectué plusieurs rencontres avec les dirigeants marseillais.

Sur la table, il y a les bases d’une prolongation de deux ans, permettant à l’OM et Sampaoli d’être mariés jusqu’en 2025. Ce serait vraiment inédit de voir Sampaoli s’engager de la sorte avec un club, lui qui a pris l’habitude de partir avec perte et fracas dans les différents clubs entraînés auparavant. Les histoires d’amour de Sampaoli ne durent jamais très longtemps… Mais pour le coup, le dossier est déjà bien avancé et sent bon.

Des moyens pour recruter ?

Si Jorge Sampaoli accepte de s’engager durablement à l’OM, c’est donc que l’actionnaire lui offre des garanties. Et notamment sur le recrutement.

L’entraîneur argentin sait que pour être compétitif en Ligue des Champions, il faut un effectif bien plus étoffé que cette saison. On pourrait donc s’attendre à un joli recrutement cet été pour préparer comme il se doit le prochain exercice.

Reste à savoir quelle enveloppe pourra mettre Frank McCourt, lui qui a déjà dépensé 300 millions d’euros en recrutement…