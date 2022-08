VENTE OM : La douche froide pour la vente du club ?

Si beaucoup de supporters de l’OM attendent et espèrent la vente de l’olympique de marseille, ils pourraient très vite déchanter. De nombreux éléments portent à croire que Frank McCourt ne lâchera pas son « jouet » à court ou moyen terme…

Suspendue aux lèvres de Thibaud Vézirian @ThibaudVezirian , le journaliste qui clame haut et fort que l’OM est vendu, la Team #VenteOM pourrait rapidement déchanter.

En effet, cela fait près d’un an que la vente du club est un sujet qui s’articule autour de mots et non d’actes. Et même si l’influenceur indique que la vérité va éclater dans quelques semaines, il y a des éléments qui permettent de douter de la vérité de ses propos sur la vente om .

C’est pas lui qui disait que la #VenteOM ne lui rapporterait rien ? Il va sortir un livre sur ça !

Et notez le nombre de sources, qui passe de 100 à 500.. ridicule#TeamOM

À commencer par les prises de position publiques de Frank McCourt. Lors de ses trois dernières prises de parole, l’homme d’affaire a clairement martelé le même discours : il ne veut pas vendre. Même son de cloche chez son président, Pablo Longoria. Comment tenir de tels propos dans la presse, à plusieurs reprises, si c’est pour vendre le club deux mois plus tard ?

La menace d’une interdiction de recrutement…

L’autre point important, et il est même central, c’est la menace qui pèse sur l’OM.

Suite à l’affaire Pape Gueye, le club est sous le coup d’une interdiction de recrutement pour deux mercatos. Si les dirigeants marseillais ont fait appel et attendent sagement le retour judiciaire de cette affaire, il y a clairement une menace qui pèse sur le club. A priori, la décision ne tombera pas cet été, mais après le mercato estival. Mais rien de sûr.

Comment envisager, dans ce contexte, qu’un nouvel investisseur puisse débarquer ? Qui accepterait de racheter un club pour lequel il ne peut pas recruter de joueurs durant deux mercatos ? Ça n’a pas de sens. Encore plus pour des repreneurs ambitieux qui souhaiteraient refondre l’effectif de manière conséquente.

Sans possibilité d’acheter de nouveaux joueurs, l’OM perd clairement une partie de son attractivité.

Qui pour racheter l’OM ?

Une autre question subsiste : Qui ? Qui pourrait racheter l’OM ?

L’Arabie Saoudite vient de se porter acquéreur de Newcastle. Chelsea va être vendu à un consortium américain pour 5 milliards d’euros. Du côté du Milan AC, c’est le Bahreïn qui serait en train de remporter la mise. Petit à petit, les pistes se réduisent et il ne reste plus de grande possibilité. En Asie, peut-être.

Toute la direction marseillaise était présente à Rotterdam en compagnie de Longoria & Franck McCourt. Pedro Iriondo, le directeur de la stratégie. Nathalie Nénon-Zimmerman. Directrice marketing et revenus. Laurent Colette, David Friio et Jacques Cardoze.

Mais aucun nom crédible n’est sorti dans la presse depuis un an. Et encore moins depuis le début de l’année. Ca sent clairement la grosse douche froide pour la vente de l’OM, Frank McCourt semble là et bien là pour un petit moment encore…