PSG, Real Madrid… Kylian Mbappé met un coup de pression de folie !

En se déplaçant à Madrid, Kylian Mbappé a mis le feu à toute l’Europe. Les journaux espagnols ne parlent que de ça et le Français met clairement la pression sur le Real comme le PSG dans la perspective de son avenir. La tension est à son comble à l’heure de prendre une décision.

« Off ».

En seulement trois lettres, Kylian Mbappé a allumé un brasier XXL dans toute l’Europe. Avec des départs de feu en Espagne et en France, qu’il est impossible d’éteindre depuis plusieurs heures…

Kylian Mbappé est bien à Madrid, mais pas pour négocier avec le Real. Il profite juste de son jour de repos, en compagnie d’Achraf Hakimi. pic.twitter.com/jDkzND99Zo — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) May 9, 2022

En s’accordant quelques heures de « repos » à Madrid, le Français a créé un véritable séisme. Il suffit de regarder les unes des journaux espagnols ce mardi, Kylian Mbappé est absolument partout.

🔴 INFO PSG 🔵 🚨☎️ Ashraf Hakimi a emmené avec lui hier a Madrid Kylian Mbappe pour rencontrer sa famille pour rappel les 2 sont tres proches dans la vie 🇪🇸 Ils ne seront restés qu’une seule journée ❌📝 Aucune signature ni aucun rendez vous a eu lieu avec le Real Madrid pic.twitter.com/KNO6AEtbTh — Dingue 2 Foot ⚽️🔥 (@Dingue_2Foot) May 10, 2022

La photo publiée sur ses réseaux sociaux, en compagnie de son grand ami Achraf Hakimi, est reprise par tous les médias.

https://www.instagram.com/p/CctijyJt0nC/

Chacun y va de sa petite analyse, de sa petite information. Tous sont focalisés sur la future destination du Français, dont le contrat prend fin en juin prochain. Rester au PSG ou signer au Real Madrid, Kylian Mbappé doit choisir. Mais en attendant, il met un coup de pression de folie sur les deux clubs.

Mbappé négocie comme un chef

Ce déplacement à Madrid est tout sauf le fruit du hasard… Quelques jours après l’annonce du journal Le Parisien qui indiquait que Kylian Mbappé avait pris sa décision et qu’il allait rester au PSG, en acceptant de prolonger deux ou trois ans, l’attaquant part en contre. Ce séjour madrilène fait bien évidemment partie d’un jeu de négociation et le champion du monde sait y faire.

Cette virée à Madrid remet la pression sur le PSG et redonne espoir au Real.

Chaque club est poussé dans ses retranchements. Objectif ?

Obtenir la meilleure proposition de contrat. Et ça marche…

Le PSG et le Real Madrid proposent chacun le même salaire, un montant de 50 millions d’euros net. Côté prime, Paris semble plus généreux, avec des sommes qui avoisineraient les 100 à 150 millions d’euros. C’est sur le sujet des droits d’image que les négociations seraient les plus âpres. Kylian Mbappé veut une totale maîtrise pour avoir la possibilité de choisir les sponsors avec lesquels il souhaite collaborer.

Tout en récupérant les revenus générés par son image. Sur ce point, Paris offre plus de possibilité que Madrid. Mais sera-ce suffisant pour le convaincre de rester ? Pas sûr. Kylian Mbappé peut aussi se servir des propositions parisiennes pour obtenir le meilleur contrat possible à Madrid… C’est le jeu des affaires. Et comme sur le terrain, le phénomène tricolore est aussi à l’aise dans cet univers.

Un garçon déterminé, qui rêve, depuis tout petit, du Real Madrid.

L’été dernier, il a publiquement révélé avoir demandé à partir du PSG pour rejoindre les Merengue. Pourquoi avoir envie de rester à Paris huit mois plus tard alors que l’opportunité madrilène est plus que jamais à ses pieds ?