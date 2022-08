Un club anglais sur le point de doubler le FC Nantes ? (INFO Média Foot)

Positionné sur Yann Karamoh, le FC Nantes est en concurrence avec un club anglais qui pourrait bien signer le joueur de Parme d’ici le 31 août.

Le FC Nantes tente d’accélérer dans la dernière ligne droite du mercato. Mais le climat est gorgé de tensions du côté des Canaris… Le duel qui oppose l’entraîneur, Antoine Kombouaré, et son président, Waldemar Kita, n’augure rien de bon pour la suite de leur collaboration. Et même si les Nantais ont retrouvé le chemin du succès ce week-end, contre Toulouse (3-1), c’est bien sur le terrain du mercato que les deux hommes pourraient régler leur compte !

Karamoh vers Burnley ?

Parmi les pistes nantaises qui permettraient à Antoine Kombouaré de signer les quatre joueurs qu’il attend, il y aurait Yann Karamoh. Sous contrat avec Parme, le Français n’a plus qu’un an de contrat et se retrouve très proche d’un départ. Son club préfère le vendre à petit prix cet été plutôt qu’un départ libre dans un an. Une opportunité que les Nantais voudraient saisir. Mais selon nos infos, la concurrence est là en cette fin de marché.

Et comme souvent, elle est Anglaise…

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Yann karamoh 🙈🙉🙊 (@ykaramoh)



A 24 ans, Yann Karamoh dispose d’un parcours déjà bien garni. Formé à Caen, il a été repéré assez jeune par l’Inter Milan, qui a dépense 8 millions d’euros pour se l’offrir. Prêté à Bordeaux, Parme puis la saison dernière en Turquie, Karamoh peine à confirmer son potentiel. Ce serait donc un vrai Paris pour Nantes. Mais à l’heure actuelle, la probabilité la plus forte, c’est un départ vers Burnley. Tout simplement parce qu’il s’agit de la meilleure proposition sur la table. Sauf si Nantes réagit et insiste sur ce dossier. Ce qui ne semble pas vraiment dans les plans de Waldemar Kita, affairé à d’autres pistes…