Casemiro dit adieu au Real, MU tient sa recrue phare

Casemiro est attendu à Manchester dans les prochaines heures et a déjà fait ses adieux au vestiaire madrilène. Après neuf années de bons et loyaux services au Real Madrid, il est temps pour le milieu brésilien d'ouvrir un nouveau chapitre à Manchester United.

C’est la fin d’une ère au Real Madrid. Le fameux milieu à trois : Kroos-Modric-Casemiro va être démanteler après tant d’années de gloire, ponctuées par cinq Ligues des champions. Arrivé comme un enfant depuis Sao Paulo en 2013, le milieu de terrain brésilien repart en tant qu’homme après avoir tout gagné avec la Casa Blanca. Le pilier du « triangle des Bermudes », aux côtés de Toni Kroos et Luka Modric, est en quête de nouveaux horizons et veut s’offrir un nouveau challenge européen.

Casemiro, Kroos and Modrić have never lost a final that they’ve all started in for Real Madrid. 9 finals. 9 wins. The Bermuda Triangle. pic.twitter.com/xVdLx5e156

Alors qu’il s’agissait encore d’une rumeur il y a quelques jours, c’est presque désormais officiel. Casemiro va bien quitter le Real Madrid pour rejoindre ses anciens coéquipiers à Manchester United (CR7, Varane). Si Erik ten Hag, interrogé ce matin n’a donné aucun indice, ce n’est pas le cas de Carlo Ancelotti qui a joué la carte de la franchise en conférence de presse.

• Asked to LEAVE the club. • Club, team respects his decision. • Negotiations ongoing nothing official. • Won’t be called up for Celta match.

« J’en ai discuté avec lui. Il veut essayer un nouveau défi, le club le comprend. Casemiro, en raison de ce qu’il a fait et de la personne qu’il est, nous devons respecter ce souhait. Il y a des négociations, ce n’est pas officiel, il est toujours notre joueur mais il veut partir. S’il le fait, nous avons les ressources nécessaires pour le remplacer. Je n’ai pas essayé de le retenir. J’ai écouté sa volonté, son désir, il n’y a pas moyen de revenir en arrière. Si tout se passe bien pour lui et qu’il y a un accord, nous lui souhaiterons bonne chance et nous regarderons ce que nous avons. C’est difficile de parler, mais nous ne savons pas ce qui va se passer. S’il ne reste pas, le remerciement est grand pour lui » a déclaré l’entraîneur madrilène.

Ancelotti: « I heard about rumours about Casemiro but I ignored. Yesterday I realised it was a real thing. My plans won’t change. » [ @MadridXtra ] #mufc

Selon le journaliste Mario Cortegana (Marca), Casemiro était aujourd’hui à l’entraînement du Real Madrid à Valdebebas. Mais contrairement à d’habitude, le milieu défensif de 30 ans est arrivé plus tôt pour expliquer les raisons de son départ à Carlo Ancelotti ainsi que pour seulement quinze petites minutes d’entraînement avec le groupe. Il a ensuite fait ses adieux à ses partenaires dans le vestiaire. De nombreux joueurs auraient été stupéfaits de la nouvelle, pensant qu’il ne s’agissait que de rumeurs. Le « Tank » quitte le Real Madrid après 336 rencontres disputés, 18 trophées glanés et va laisser son vestiaire orphelin.

La voici la recrue de l’été pour Manchester United ! Après avoir buté sur le refus de venir de Frenkie de Jong ou sur les demandes financières très élevées de Véronique Rabiot pour son fils, Erik ten Hag tient enfin son milieu de terrain tant attendu. D’après Fabrizio Romano, il y a un accord total entre Casemiro et les deux clubs. L’indemnité de transfert sera de 60 + 10 millions d’euros de bonus. L’international auriverde (63 sélections, 5 buts) va s’engager avec les Red Devils pour quatre ans + une année en bonus soit 2027. Il devrait traverser la Manche dans les prochaines heures pour y passer sa visite médicale et officialiser son transfert. Casemiro ne sera pas disponible, en cas d’officialisation ce weekend, pour le choc face à Liverpool lundi soir en Premier League.

Casemiro to Man United, here we go! Real Madrid accepted all details of the bid, clubs preparing contracts right now. €60m fixed fee, €10m add-ons 🚨🔴🇧🇷 #MUFC

Casemiro has full agreement on four year deal, option until 2027.

Medical and then visa to be sorted during weekend. pic.twitter.com/tiuAdkCR81

