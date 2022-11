PSG : Pourquoi il faut insister pour Ekitike !

Décevant depuis son arrivée au PSG, Hugo Ekitike a besoin de jouer pour retrouver la confiance. Un joueur qui peut aussi permettre à Kylian Mbappé de souffler avant la Coupe du Monde…

Recruté cet été par Luis Campos pour venir en renfort de Kylian Mbappé, Hugo Ekitike n’a pas encore fait ses preuves depuis qu’il est arrivé. Formé à Reims, le Français de 20 ans voit donc cette arrivée comme une occasion parfaite pour progresser à très haut niveau, aux côtés de grandes stars du football comme Sergio Ramos, Lionel Messi ou encore Neymar. Prêté avec option d’achat obligatoire d’une valeur de 35 millions d’euros, Hugo Ekitike représente donc la plus grosse vente de l’histoire de Reims. Mais depuis le début de la saison, il a du mal à se faire une place et n’arrive pas à concrétiser sa présence sur le terrain.

Un besoin de temps

A seulement 20 ans, Hugo Ekitike se retrouve propulsé dans un très grand club européen et doit vraiment s’adapter à cette nouvelle situation. Formé à Reims, il n’a donc pas l’habitude de devoir jouer au niveau auquel on l’attend mais les dirigeants parisiens le savent : il a besoin de temps. Recruté cet été, Luis Campos voit tout de même en lui un joueur capable d’évoluer à très haut niveau. Et de prendre potentiellement la succession de Kylian Mbappé dans les années à venir, lorsque le champion du monde quittera le PSG. Mais le potentiel décelé en lui a du mal à voir le jour pour le moment, alors qu’Ekitike enchaîne les performances décevantes. Même si son entrée en jeu contre la Juventus, pleine d’envie et de bonnes intentions, laissent entrevoir du mieux.

Un temps de jeu pas suffisant

Même s’il est difficile de laisser place à un jeune joueur sans expérience, le PSG doit absolument laisser du temps de jeu à Hugo Ekitike. Le jeune Français a disputé 10 matches depuis le début de la saison, mais est entré en fin de match quasiment à chaque fois. Titulaire à une seule reprise, il n’a encore pas réussi à ouvrir son compteur mais Christophe Galtier sait qu’il faut que Kylian Mbappé puisse souffler. Resté sur le banc lors des trois premiers matches en Ligue des champions, Ekitike est tout de même entré en jeu lors des trois suivants. En continuant sur cette voie, le Français pourrait être bien utile en ce mois de novembre pour que Mbappé n’arrive pas trop fatigué au Qatar.

Mais surtout, Hugo Ekitike a besoin de rythme pour retrouver la confiance. Ce n’est pas des bouts de match, dans un rôle qu’il ne connaît absolument pas, qu’il va pouvoir trouver ses repères. Les deux prochains matchs de Ligue 1, avant la trêve hivernale, sont parfaits pour offrir à la pépite parisienne le temps de jeu dont il a besoin. Et s’il parvient à trouver le chemin des filets, ça ne sera que bon pour son moral et la suite de sa saison à Paris. L’accélération du calendrier avec les phases finales de Ligue des Champions, la fatigue de la Coupe du Monde pour les stars, va naturellement installer un turn over. Paris aura besoin de tout le monde et notamment de ce numéro 9 joker qu’est Ekitike.