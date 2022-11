Coupe du Monde : Au Qatar, Kylian Mbappé a rendez-vous avec l’histoire

Champion du monde à 20 ans, Kylian Mbappé peut accrocher une deuxième étoile à son palmarès et d’ores et déjà écrire son nom aux côtés de légende comme Pelé ou Maradona.

Il y a quatre ans, Kylian Mbappé contribuait largement au deuxième mondial de l’Equipe de France alors qu’il était âgé de seulement 19 ans. En inscrivant un but en finale, il devenait le plus jeune buteur de l’histoire lors d’un tel événement. Cet hiver, l’attaquant parisien endosse le statut de leader et peut continuer d’entretenir sa légende dans l’histoire de son sport.

Kylian Mbappé déjà dans l’histoire

Le chemin est encore long, mais le record de trois Coupe du Monde remportées par Pelé est assurément dans la tête du natif de Bondy. Les records, Kylian Mbappé les chassent depuis le début de sa carrière. Lors de la finale en 2018, il devient le troisième plus jeune joueur à participer à un tel événement derrière Bergomi et Pelé. En revanche, le Parisien réalise l’exploit de marquer lors de la rencontre, faisait de lui le plus jeune buteur de l’histoire d’une finale de Coupe du Monde.

🤩🎙 Pour Luis Campos, nous sommes encore loin d'avoir vu le meilleur niveau de Kylian Mbappé ! pic.twitter.com/Uw6ulhVUrB — beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 19, 2022

Se rapprocher de record légendaire de Pelé

Dans l’histoire du football, seul Pelé a remporté trois Coupe du Monde. Un record qu’entend bien faire tomber le Français. Si les Bleus conservent leur titre, Kylian Mbappé rejoindrait le cercle fermé des joueurs ayant remporté deux Coupe du Monde et pourrait envisager sérieusement d’aller titiller Pelé et ses trois succès. Au record de Pelé s’ajoute également celui de Miroslav Klose, meilleur buteur de l’histoire de la compétition avec 16 réalisations en 4 participations. Buteur à 4 reprises en 2018, Kylian Mbappé est encore dans les rangs pour accrocher se record.

Avant cette coupe du monde, Mbappe est toujours le meilleur buteur de l’année civile 2022 (club + sélection). 47 buts⚽️ en 48 matchs🏟️ pic.twitter.com/4gRNgFlEgA — 📊StatsKMbappe📊 (@StatsKMbappe) November 17, 2022

Vers un doublé historique

Seulement deux équipes ont réussi à conserver leur titre dans l’histoire de la Coupe du Monde. L’Italie (1934, 1938) et le Brésil (1958, 1962). Pour Kylian Mbappé et ses coéquipiers, s’imposer au Qatar constituerait un exploit monumental, d’autant plus que dans le football moderne, les champions du monde ont souvent déjoué dans leur quête de deuxième titre consécutif avec des éliminations prématurées (France 2002, Espagne 2014, Allemagne 2018…). Encore un objectif ambitieux pour Kylian Mbappé qui peut cet hiver encore inscrire son nom dans l’histoire du football, et ce à seulement 23 ans.