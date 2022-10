OM : Jorge Sampaoli sur le point de faire un gros come-back…

Après avoir claqué la porte de l’OM, Jorge Sampaoli serait dans l’attente d’un poste du côté de l’Espagne. Son ancien club du FC Séville pourrait lui rouvrir ses portes pour un incroyable retour !

Libre depuis son départ surprise de l’OM en juillet dernier, Jorge Sampaoli pourrait être de retour très bientôt au poste d’entraîneur. L’Argentin a mené les Marseillais vers les sommets de la Ligue 1 l’année dernière puisque Marseille a terminé deuxième juste derrière le PSG, arrachant alors un ticket direct pour la Ligue des champions. Après une première belle expérience avec le FC Séville, Sampaoli serait dans le viseur du club pour le poste d’entraîneur, alors que les Andalous sont à la dérive en ce début de saison. Les négociations, entamées depuis quelques jours, pourraient permettre à l’Argentin de faire son retour au poste d’entraîneur.

Me acuerdo de este recibimiento tras ganarle al Betis… con SAMPAOLI AL FRENTE. ¿Os ilusiona su vuelta?

❤️ SÍ

🔁 NO#SevillaFC pic.twitter.com/QlBtmoMtuJ — Albert Osuna (@albertosuna_) October 3, 2022

Une prestation déjà remarquée à Séville

Lors de la saison 2016-2017, Jorge Sampaoli a débarqué à Séville pour prendre la tête de l’équipe. Alors encore inconnu en Europe, il n’avait entraîné jusque-là que des équipes sudaméricaines. Pour sa première en Europe, il avait plutôt réussi dans le club andalou, totalisant 27 victoires, 12 matches nuls et 14 défaites. Cette expérience l’avait d’ailleurs mené au poste de sélectionneur de l’équipe d’Argentine entre 2017 et 2018, avec un succès moindre. Après son beau parcours avec l’OM la saison dernière, Jorge Sampaoli pourrait retrouver des terres connues et tenter d’apporter son savoir-faire à une équipe en difficulté.

Un club à sauver

Généralement bon partout où il passe, Jorge Sampaoli pourrait être d’une grande aide à Séville. Le club, seulement 17e de Liga au terme des sept premières journées, est sur le point de signer l’Argentin, qui réclamerait un contrat de trois ans. Julen Lopetegui, le coach actuel, est largement sur la sellette et l’arrivée de l’Argentin semble imminente.Alors qu’il a quitté un club qualifié pour la Ligue des champions, Sampaoli pourrait retrouver cette compétition avec Séville si le transfert se conclut dans les prochains jours. A la dérive, le club joue clairement son avenir contre Dortmund demain et la semaine prochaine.