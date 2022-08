Le Real Madrid attaque aussi pour Fofana (Leicester) ! (INFO Média Foot)

Chelsea n’est pas la seule écurie européenne à vouloir mettre la main sur Wesley Fofana. Du côté du Real Madrid aussi on tente de faire un gros coup avec le défenseur français.

Wesley Fofana est certainement le défenseur le plus courtisé du monde en ce moment. Pas un jour ne se passe sans que le Français de Leicester ne soit l’objet d’un intérêt ou d’une offre sur le marché des transferts. Dernièrement, Chelsea a proposé plus de 80 millions d’euros pour son transfert. Un montant énorme qui a été refusé par Leicester !

Mais le dossier ne va pas s’arrêter là pour autant…

Le Real Madrid est là

Selon nos infos, dans le dossier Fofana, on retrouve un autre géant européen. Il s’agit du Real Madrid, qui aimerait boucler un gros renfort en défense avec avoir boucler les arrivées d’Aurélien Tchouaméni (AS Monaco) et d’Antonio Rudiger (Chelsea). Wesley Fofana fait partie des cibles de l’été et les Madrilènes seraient déjà en action pour tenter de doubler Chelsea. Un mercato difficile pour les Blues, chacune de leurs cibles étant courtisées par d’autres écuries européennes. Le duel entre Chelsea et le Real Madrid est une nouvelle preuve de la concurrence active de cet été 2022 !

🚨🥇| #Chelsea ne paieront pas £85M pour Wesley #Fofana. Ils espèrent moins de £80M avec bonus. La structure de l’accord sera essentielle pour convaincre #Leicester de le vendre. @JacobsBen #CFC pic.twitter.com/IWg8WST3Zl — Chelsea Xtra (@ChelseaXtraFR) August 8, 2022

Paris n’est pas là

Dans le dossier Fofana, le nom du PSG a été évoqué. Mais comme nous l’avons précisé, c’est faux. Paris cherche un défenseur, c’est vrai, mais le Français de Leicester n’est pas à l’étude pour Luis Campos. Milan Skriniar (Inter Milan) est la priorité et Paris devrait le boucler. Mais pour le reste, le PSG regarde plus du côté de Lucas Hernandez (Bayern Munich)… Le Français est une proie très appréciée en interne et Paris a même relancé le dossier pour être prêt si jamais l’opération Skriniar venait à capoter. Pour l’heure, le Bayern Munich ferme vivement la porte à un départ. Mais après l’arrivée de Mathijs de Ligt, l’avenir de Lucas Hernandez se réduit. Paris peut devenir une option à quelques mois de la Coupe du Monde au Qatar…