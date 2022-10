Le PSG complètement largué pour Haaland, ce n’est même pas la peine d’essayer !

Pisté par le PSG, Erling Haaland n’a jamais envisagé de venir à Paris cet été. Le père du joueur l’avoue : Paris n’était que son 4e choix. Une proie à oublier pour les années à venir.

Véritable prodige du Borussia Dortmund, Erling Haaland a été transféré à Manchester City cet été, sans manquer toutefois de prétendants. Et parmi eux évidemment, le PSG qui a cherché à faire un gros coup. Mais parmi des grands clubs comme le Bayern Munich, le Real Madrid, le Norvégien a choisi le club anglais. Pire encore : le choix du PSG était placé largement en-dessous selon lui. La concurrence est déjà compliquée à gérer mais la piste semble de plus en plus loin désormais, voire impossible. C’est d’ailleurs le père du champion qui a révélé dans un documentaire que le PSG était le choix numéro 4.

Messi 🆚 Ronaldo 🆚 Haaland at 22 years old It's not even close 🤖🤯 pic.twitter.com/x2AAD9IFwF — ESPN FC (@ESPNN_FC) September 30, 2022

Un talent fou que tout le monde veut

Très vite repéré, Erling Haaland ne cesse d’impressionner saison après saison. Déjà exceptionnel à Dortmund, le Norvégien semble continuer sur sa lancée avec Manchester City puisqu’il a déjà inscrit 14 buts en seulement 10 matches toutes compétitions confondues avec sa nouvelle équipe. Des statistiques folles qui font comprendre que tout le monde veut acquérir ce grand talent tant son efficacité pour percer les défenses européennes est impressionnante. En Europe, il domine les débats pour le moment assez logiquement et s’il continue comme ça, il peut viser de grandes choses dans les années à venir.

Erling Haaland : « Je ne suis pas surpris de marquer des buts. Mais le fait d'avoir marqué 14 buts en ce début de saison, alors que nous ne sommes qu'en octobre, je ne m'y attendais pas. » 🤖 🇳🇴 (🎙 ViaPlayFootball) pic.twitter.com/9gZ7qi9Hcz — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) October 1, 2022

Une piste abandonnée pour le moment

Après avoir choisi de rejoindre la Premier League cet été, Erling Haaland semble hors de portée pour le PSG. Le Norvégien semble largement plus intéressé par des clubs encore plus prestigieux mais a signé jusqu’en 2027 avec Manchester City. Le père du champion a révélé qu’Haaland pourrait viser les cinq grands championnats. Il a déclaré : « Je pense qu’Erling veut prouver ses capacités dans tous les championnats ». S’il a déjà ébloui en Bundesliga, il semble bien parti pour faire la même chose en Premier League. Et avec le talent dont il fait preuve, il peut rêver d’aller où il veut.