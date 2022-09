Erling Haaland, ça commence vraiment à devenir indécent…

A l’instar Kylian Mbappé, Erling Haaland vit sur une autre planète en ce moment. Et notamment depuis son arrivée à Manchester City, le Norvégien explose tous les records.

Il y a deux grands noms qui circulent dans le monde du football en ce moment : Kylian Mbappé et Erling Haaland. A seulement 22 ans, le Norvégien est l’un des meilleurs buteurs du monde et il martyrise les défenses d’Europe depuis ses débuts professionnels. Après avoir débuté dans son pays natal, Haaland est arrivé à Salzbourg en 2019 où sa légende a commencé à s’écrire. Mais c’est vraiment au Borussia Dortmund qu’il a reçu une exposition médiatique importante en jouant dans l’un des cinq grands championnats européens, la Bundesliga. Le Norvégien aurait même pu rejoindre le Real Madrid cet été si le club espagnol n’avait pas mis sa priorité sur Mbappé et il continue d’impressionner à Manchester City maintenant.

Les performances de Erling Haaland en carrière [15/23] ! 🔥🇳🇴 pic.twitter.com/oLYgaLTLAG — DAKE (@dakemedia) September 17, 2022

Un duel face à Mbappé dans le futur

Déjà opposé au Français, Haaland risque de livrer un duel fantastique dans la prochaine décennie avec Kylian Mbappé. Les deux jeunes joueurs sont tous les deux impressionnants et répondent parfaitement au statut d’étoile montante qui leur a été confié. Si le Français est peut-être un peu plus complet pour l’instant et dispose de meilleures chances de briller à l’international, Haaland reste un adversaire de taille dans les années à venir. Si la Norvège est très loin de ses plus belles années, ce nouveau talent peut permettre au pays de peser un peu plus à l’international. Arrivé cet été à Manchester City, Haaland continue sur sa lancée et son festival de buts se poursuit.

Haaland peut aller chercher des records

Alors qu’il n’a disputé que 89 matches avec le Borussia Dortmund, Erling Haaland a marqué 86 buts avec le club allemand et depuis qu’il est arrivé en Angleterre, le Norvégien suit le rythme. En 10 rencontres, Haaland a déjà marqué 14 fois et peut rapidement exploser les compteurs s’il continue comme ça. Décisif également en Ligue des Champions, il sera peut-être l’un des principaux adversaires de Kylian Mbappé cette saison, alors que le club se dirige vers une qualification tranquille vers les huitièmes de finale. Une chose est sûre, un affrontement sur le même terrain entre les deux jeunes stars du football devrait faire des étincelles.