L’opération reconquête de Payet est en marche, les supporters de l’OM en salivent d’avance !

En pleine préparation hivernale, Dimitri Payet serait particulièrement affûté.

Buteur multiple en amical, le taulier de l’OM peaufine son opération reconquête. Le boss a bien l’intention de frapper fort en 2023 !

La question revenait sur toutes les lèvres avant la trêve liée à la Coupe du Monde : Dimitri Payet a-t-il encore un avenir du côté de Marseille ? Capitaine du navire olympien et pionnier de l’équipe marseillaise sous les ordres de Sampaoli, le meneur de jeu a vu son statut s’effriter aux côtés d’Igor Tudor, et ne fait désormais plus partie des titulaires en puissance. Si le joueur a toujours clamé son amour pour le club et son envie d’y rester, un départ a un temps été évoqué, notamment afin d’éviter de créer des conflits en interne qui pourraient nuire à la dynamique de groupe. Au moment où la Ligue 1 s’apprête à reprendre ses droits, Payet pourrait bien revenir sur le devant de la scène.

Un retour au premier plan ?

Le premier motif d’espoir de Payet ? Les performances olympiennes depuis le début de la saison dans le secteur offensif. Les attaquants marseillais peinent à performer et Payet fait alors office d’homme d’expérience, qui pourrait bien jouer un rôle précieux pour régler les soucis offensifs. Deuxièmement, sa relation avec Tudor se serait adoucie depuis plusieurs semaines, en même temps que le calme serait revenu dans la cité phocéenne. Alors que tous les regards étaient tournés vers le Qatar, l’international tricolore en a profité pour reprendre du gallon dans son coin, afin de préparer au mieux la suite de la saison.

Le bijou de Dimitri Payet en match amical contre Nîmes. On apprécie. pic.twitter.com/7YeUTrpdnE — 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢 (@Vincent_1393) December 22, 2022

Un joueur d’expérience donc il serait bête de se priver

Pour confirmer cette impression, Payet n’a pas perdu de temps. Lors d’un match amical disputé contre l’équipe italienne de Sassuolo (défaite 3-2), le meneur de jeu a semblé affuté et est apparu à son avantage, avec notamment une réalisation au compteur. Un plein de confiance nécessaire pour un joueur qui aspire à retrouver son statut à l’OM. Une chose est sûre, le milieu offensif phocéen a bien prévu de semer le doute dans l’esprit d’Igor Tudor. Pour Payet, le retour aux affaires ne fait que commencer, pour le plus grand bonheur des supporters marseillais.