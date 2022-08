Keylor Navas fixé, un grand club italien toque à la porte

Après une saison où Keylor Navas aura partagé les buts du Paris Saint-Germain avec son successeur Gianluigi Donnarumma, on semble se rapprocher d’un divorce entre le club parisien et le Costaricien plus désiré par Christophe Galtier. Crédit photo : Twitter @NavasKeylor

Chaque bonne chose a une fin et Keylor Navas l’a compris à partir du moment où Gianluigi Donnarumma est arrivé libre du Milan AC la saison dernière. Privé des plus grosses affiches comme la double confrontation européenne face au Real Madrid, l’ancien portier des Merengues ne fait plus partie des plans. Un départ se précise en interne pour celui qui compte 106 apparitions sous la tunique du Paris Saint-Germain.

Galtier a tranché, ce sera Donnarumma

Christophe Galtier : « Toujours nommer un gardien numéro 1 et un numéro 2 »

Déjà sous l’ère Pochettino, Keylor Navas n’a pas eu le temps de jeu espéré avec 26 matchs disputés dans la cage parisienne dont seulement trois en Ligue des champions. Le pire était donc à imaginer avec l’arrivée de Christophe Galtier et de son nouveau staff. Et contrairement à son prédécesseur argentin, le tacticien français a directement annoncé la couleur aux gardiens de buts. « Pour un club comme le PSG, il est très important d’avoir deux très bons gardiens. Mais j’ai pour principe de toujours nommer un gardien numéro 1 et un numéro 2. Je fonctionne toujours comme ça, c’est plus simple pour moi et pour eux de savoir quelle est leur position au sein de l’effectif » révélait l’ancien coach des Aiglons lors de son arrivée. Un choix rendu public fin juillet lors de la tournée du PSG au Japon. Tout sauf une décision surprenante quand l’on compare Keylor Navas et ses 35 ans à Gigio Donnarumma, dans la force de l’âge de ses 23 bougies et surtout après son succès à l’Euro 2020 il y a un an. A noter que ce dernier s’est vu remettre le Trophée Yachine, synonyme de meilleur gardien de but du monde en 2021. Sans surprise, c’est bien le gardien italien qui a disputé le premier match officiel de la saison pour le PSG lors du Trophée des champions remporté (4-0) contre le FC Nantes.

Le Napoli en approche pour Navas

Même à 35 ans, le gardien de but costaricien a la cote sur le marché des transferts. Officiellement lié au PSG jusqu’en juin 2024, Keylor Navas aurait déjà connaissance de sa future destination. D’après Gianluca Di Marzio, de Skysport, le club présidé par Aurelio De Laurentiis reste très attentif au dossier Keylor Navas et ne dirait pas non pour le faire traverser les Alpes en cas d’échec dans le dossier numéro 1 au poste de gardien de but. En effet, le Napoli est actuellement en négociations avancées avec Chelsea pour faire venir le gardien espagnol Kepa Arrizabalaga dans le cadre d’un prêt payant. Le Napoli va disputer la Ligue des champions la saison prochaine, un argument de taille pour Keylor Navas qui n’a presque aucune chance de fouler une pelouse les mardis et mercredis à partir de septembre.