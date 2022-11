FC Nantes : Vers un départ surprise en janvier pour Ludovic Blas ?

Chaudement courtisé par le LOSC l’été dernier, Ludovic Blas est finalement resté. Toujours très suivi, en France et en Europe, le milieu de terrain peut-il quitter Nantes en janvier ? C’est peu probable.

Ludovic Blas est devenu au fur et à mesure une valeur sûre du FC Nantes. Passé par Guingamp pour débuter sa carrière professionnelle, son club de formation, il a fait ses dents avant de prendre une autre dimension chez les Canaris. Auteur de nombreux coups d’éclat, il fait des excellentes saisons à Nantes, inscrivant par exemple 11 et 10 buts lors des deux dernières. Courtisé ces derniers temps, il pourrait quitter Nantes plus tôt que prévu, alors que le club est dans une situation difficile et joue clairement le maintien pour le moment.

Un pilier moins efficace

Propulsé au rang de leader de l’équipe des Canaris, Ludovic Blas n’a pas eu trop de mal à endosser ce rôle lors des deux dernières saisons. Il dispute la quasi-totalité des matches de Championnat et est souvent décisif quand il le faut. Mais Nantes a tout de même du mal à prendre la piste ascendante et reste une équipe de milieu de tableau, voire de la zone de relégation. Ainsi, Ludovic Blas est l’un des éléments essentiels à la survie du club en Ligue 1 et inscrit le but de la victoire en finale de Coupe de France l’an dernier, synonyme de ticket pour la Ligue Europa.

Mais depuis, Blas galère… Garder Ludovic Blas est définitivement le meilleur coup du mercato du @FCNantes#FCNOLY #UEFAEuropaLeague — Vincent Laurent (@vincelrnt) September 8, 2022

Un départ prochain ?

Moins efficace depuis le début de la saison, Ludovic Blas peine à apporter son aide en attaque et n’a marqué qu’une seule fois en Championnat. Peut-être perturbé par un potentiel départ cet été, le Français pourrait finalement partir prochainement. Convoité par le LOSC, Ludovic Blas avait annoncé un temps vouloir quitter Nantes avant de se raviser. Mais d’autres clubs pourraient mettre les bouchées doubles dès l’hiver prochain pour s’offrir le milieu de terrain. Celui-ci regrette peut-être sa décision, tant il peine à retrouver son meilleur niveau depuis…