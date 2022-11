OM : Mais où est donc passé Frank McCourt ?

Propriétaire fantôme de l’OM, Frank McCourt se fait plus que discret dans une période compliquée pour l’OM. Après les nombreuses rumeurs de vente du club, l’Américain semble avoir pris ses distances et laisse les commandes à Pablo Longoria.

Sujet aux rumeurs de vente depuis quelques mois maintenant, l’OM voit son propriétaire Frank McCourt être très discret ces derniers temps. Depuis le rachat du club en 2016, le milliardaire américain est probablement plus discret que jamais en ce moment. Malgré sa démission du conseil de surveillance de l’OM il y a deux mois, il tient tout de même à faire taire régulièrement les rumeurs de la vente du club, qui ne semble pas être dans les plans. Depuis la fin de l’été, c’est donc Pablo Longoria qui tient les cordes du club.

Une absence notable

Après avoir pris la suite de Margarita Louis-Dreyfus, Frank McCourt a tenu à bâtir un projet compétitif en investissant de l’argent pour recruter dès sa première campagne de mercato lors de l’hiver 2017. En attirant au club des joueurs comme Dimitri Payet ou Morgan Sanson, il nomme son plan « OM Champions Project ». S’il n’avait pas beaucoup d’expérience dans le monde du football avant de racheter l’OM en 2016, McCourt apparaît comme un homme proche de son club jusqu’à cette année. Depuis sa démission du conseil de surveillance du club et sa distance depuis cet été en général, les rumeurs concernant la vente du club reviennent au goût du jour car le propriétaire américain se fait de plus en plus rare.

🔹Franck McCourt a mal vécu l'élimination de l'OM en LDC, lassé de voir des comptes déficitaires chaque année, et qui a vu s'envoler près de 20M€ de recettes en ratant cette qualification. (@lequipe) #TeamOM pic.twitter.com/TnjTU7I57b — Infos OM (@InfosOM_) November 3, 2022

Longoria reprend le flambeau

Président du club depuis février 2021, Pablo Longoria a donc un rôle très important depuis cet été à l’OM et Frank McCourt semble lui avoir laissé carte blanche. Très actif lors du mercato estival, l’Espagnol a donc logiquement pris les commandes avec succès. Même s’il est toujours là de temps en temps pour rappeler à Longoria d’agir sérieusement avec les caisses du club, il a laissé les commandes au président ces dernières semaines. Mais la période actuelle devient de plus en plus difficile à gérer en ce moment…