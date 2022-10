Coupe du Monde : Ce phénomène qui pourrait voler la vedette de Neymar avec le Brésil

Neymar ne sera pas seul à incarner l’ambition du Brésil au Qatar. Sur le front de l’attaque, Vinicius Junior est lui-aussi en pleine bourre et pourrait être le grand n°1 de la Seleçao cet hiver.

Il y a bien longtemps que le Brésil n’a pas présenté une équipe aussi compétitive avant d’aborder une Coupe du Monde. Pour rappel, le dernier sacre mondial de la Seleçao était en 2002. 20 ans plus tard, les Brésiliens sont plus que jamais en bonne position pour prétendre à ajouter une sixième étoile au maillot jaune. Si Neymar est le leader incontesté de cette sélection, le jeune joueur du Real Madrid Vinicius Junior pourrait bien lui voler en vedette cet hiver en étant le facteur X d’une armada offensive impressionnante.

Un héritier tout trouvé

Si Neymar n’a pas figuré parmi les 30 joueurs nommés pour le Ballon d’Or 2022, son jeune compatriote Vinicius s’est lui distingué en terminant 8e. Une place plus qu’honorable qui vient récompenser la très bonne saison 2021-22 du jeune joueur de 22 ans, mais qui a provoqué la stupeur du Ney qui a déclaré sur Twitter : « Benzema, tu le mérites crack. Maintenant, Vini Jr huitième ce n’est pas possible. Minimum parmi les trois premiers ». Des propos qui confortent la bonne relation des deux stars brésiliennes au destin si similaire. Très jeune, les deux joueurs ont quitté le pays pour rejoindre le FC Barcelone dans le cas de Neymar et le Real Madrid pour Vinicius. Les comparaisons ont été immédiates compte tenu de leur style de jeu similaire, caractérisé par des qualités de dribbles hors normes. L’éclosion de Neymar a été instantanée en Catalogne tandis que Vinicius a eu besoin d’un temps d’adaptation.

Vinicius a marqué son premier but avec le Brésil ! 💚💛⚽️ pic.twitter.com/Jn7cx5dSp2 — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) March 25, 2022

Vinicius a passé un cap

Incontestablement capable de fulgurance, Vinicus est parvenu pour la première fois de sa jeune carrière à maintenir un très haut niveau de jeu sur l’ensemble de la saison 2021-2022. Alors qu’on lui reprochait régulièrement son manque de régularité et son incapacité à finir les actions, le natif de Sao Gonçalo a changé de dimension lors du dernier exercice. Taulier de l’attaque madrilène, il a largement contribué au titre en Liga ainsi qu’au parcours XXL de la Casa Blanca en Ligue des champions en témoignent ses 17 buts et 10 passes décisives en championnat et ses 4 réalisations en LDC. En pleine confiance et installé au sein d’une équipe compétitive, le jeune joueur de 22 ans a cet hiver l’opportunité de briller sous le maillot de la Seleçao, lui qui ne compte qu’un but en 15 sélections.