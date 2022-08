Manchester United pousse très fort pour Adrien Rabiot

A la recherche d’un milieu de terrain à vocation offensive, Manchester United lorgne sur Adrien Rabiot, le Français actuellement sous contrat avec la Juventus Turin.

A quelques mois de la Coupe du Monde, Adrien Rabiot est prêt à tenter un gros pari. Le Français pourrait en effet quitter la Juventus Turin, où il n’a pas la pleine confiance des dirigeants. Et pour se relancer, le milieu de terrain des Bleus a l’embarras du choix. En première ligne, on retrouve le prestigieux club de Manchester United. Si les Reds regardent attentivement le profil de Frenkie de Jong (FC Barcelone, qui a besoin de son transfert pour financer la fin de son recrutement estival), Adrien Rabiot est également sollicité.

Jsuis mort comment il l’a cramé 🤣 bon rabiot hyn.. pic.twitter.com/hAjUmrYjyt — Rebeu Talentueux 🃏 (@ryaadMUTD) August 15, 2022

Manchester veut ce profil

Avec un profil atypique de milieu de terrain technique, capable d’apporter une dimension physique et le danger vers l’avant, Adrien Rabiot est un joueur « rare ». Après le départ de Paul Pogba pour la Juventus Turin, Manchester United veut retrouver ces caractéristiques dans son effectif et Adrien Rabiot a le profil parfait. Selon nos infos, les dirigeants mancuniens poussent très fort en coulisses pour y parvenir. Auprès du joueur, et de son entourage, le pressing est quotidien.

Discussion avec la maman

Aperçu en Angleterre ces dernières heures, Adrien Rabiot laisse comme à son habitude sa maman, qui gère ses intérêts, discuter avec les représentants des clubs intéressés. D’après Fabrizio Romano, elle serait déjà en discussion avancée avec Manchester United, qui tenterait de la convaincre. Pour le faire venir en Premier League, le milieu de terrain de l’équipe de France pourrait toucher un salaire de 10 millions d’euros par saison ! Une sacrée somme…

Mais à ce prix-là, en plus du privilège de jouer en Angleterre, qui pourrait dire non ?