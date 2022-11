Une signature en guise de joli cadeau de Noël pour le FC Nantes ?

En discussion avec Moses Simon pour prolonger son contrat, le FC Nantes pourrait obtenir gain de cause d’ici la fin de l’année. Toutes les parties semblent vouloir poursuivre leur belle aventure…

C’est peu dire que les supporters nantais ont été gâtés récemment. Qualifié pour les barrages de l’Europa League, le FC Nantes a hérité de la Juventus de Turin, pour une superbe affiche de gala. En attendant la double-confrontation qui aura lieu en 2023, le club de la Loire-Atlantique est cependant à la peine en championnat, n’ayant remporté que 2 rencontres après 14 journées, pointant à une dangereuse 16ème place au classement.

Une prolongation de bonne augure…

En coulisses, les dirigeants nantais préparent donc déjà la seconde partie de la saison, avec comme objectif de s’éloigner au plus vite de la zone rouge. Dans ce but, le premier dossier à boucler est la prolongation de contrat de Moses Simon, élément majeur de l’effectif. Titulaire indiscutable sous les ordres d’Antoine Kombouaré, le Nigérian a déjà été décisif à 6 reprises cette saison, en 19 apparitions. Depuis son arrivée à l’été 2019, l’ancien joueur de Levante s’est imposé comme l’élément clé de l’attaque des Canaris, avec un joli bilan de 25 buts et 24 passes décisives toutes compétitions confondues. C’est peu dire que sa prolongation est ardemment souhaitée par les supporters.

…Désirée par toutes les parties ?

Bonne nouvelle pour tout le peuple nantais : Simon ne semble pas pressé de quitter les Canaris. L’ailier nigérian sait qu’il n’aura pas forcément le même statut et le même temps de jeu dans un autre club, et se plait au sein du FC Nantes. C’est également depuis son arrivée en Loire-Atlantique que le joueur s’est imposé comme un cadre chez les Super Eagles du Nigéria, et un potentiel départ pourrait remettre en cause ce statut. Dans ce contexte, la prolongation de l’ailier gauche semble en bonne voie, et les supporters nantais pourraient bien recevoir une bonne nouvelle avant la fin de l’année.