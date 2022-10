Chassé par l’OM en fin de mercato, que devient Malinovski ?

Tout proche de signer Ruslan Malinovski en fin de mercato, l’OM a finalement décidé de faire confiance à Amine Harit. Deux mois plus tard, les Marseillais peuvent-ils nourrir des regrets ?

Cet été, l’OM a été particulièrement actif sur le marché des transferts. Les nombreuses recrues marseillaises ont globalement donné satisfaction en ce début de saison tandis que les premiers résultats d’Igor Tudor sont convaincants. Si le tacticien croate comptait sur l’arrivée de Ruslan Malinovski, l’international ukrainien ne s’est finalement pas engagé à Marseille, ce qui a fait les affaires d’Amine Harit.

Harit répond présent

Cet été, l’OM a longtemps insisté pour signer Ruslan Malinovski, milieu offensif de l’Atalanta Bergame. L’Ukrainien était une priorité de Pablo Longoria compte tenu de la volonté d’Igor Tudor de recruter un milieu offensif derrière les attaquants. Le président de l’OM a tenté d’intégrer Under dans l’échange, mais sans succès.La saison dernière, Amine Harit a manqué de régularité ce qui l’a éloigné des plans de Sampaoli. En revanche, Igor Tudor a décidé de faire confiance à l’international marocain. Auteur de 11 matchs depuis le début de la saison dont 7 en Ligue 1 et 4 en Ligue des Champions, le joueur de 25 ans s’est imposé comme un leader du secteur offensif marseillais. S’il n’est pas très décisif (1 but), le Marocain brille par ses qualités de percussion tandis que son influence croit match après match dans un rôle de milieu offensif en soutien des attaquants, précisément le profil que recherchait Tudor.

Malinovsky en quelques images.. je ne sais pas quoi en penser il m’impressionne pas plus qu’harit #TeamOM pic.twitter.com/AWllzVXt7T — Don Marco (@Don_Marco27) August 18, 2022

Longoria pourrait revenir à la charge pour Malinovski

Si les performances d’Amine Harit sont satisfaisantes, ce n’est pas pour autant que Pablo Longoria va laisser tomber la piste Malinovski. Auteur d’un but et d’une passe décisive en 10 matchs de Serie A, l’Ukrainien manque toutefois de temps de jeu et n’est que rarement titularisé. Une situation inconfortable pour ce joueur de 29 ans dont le contrat expire en juin 2023. Sa situation pourrait alors l’inciter à rejoindre l’OM tandis que l’Atalanta Bergame aurait tout intérêt à le vendre cet hiver plutôt que de le laisser partir libre en juin. Signer à l’OM pourrait alors relancer Ruslan Malinovski et par la même occasion offrir une solution offensive de plus à Igor Tudor. Pour rappel, l’Ukrainien était plutôt favorable à un départ à l’OM cet été.