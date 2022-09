Après avoir planté l’OM, ça donne quoi Mohamed-Ali Cho en Espagne ?

Promis à l’OM, Mohamed-Ali Cho a finalement pris la direction de l’Espagne et de la Real Sociedad. Un contre-pied parfait pour ce talent hors norme, aussi précoce que prometteur. Focus sur ses débuts en Liga.

Mohamed-Ali Cho aurait pu rejoindre l’effectif déjà bien renforcé de l’OM. Les Marseillais, qui ont eu la main lourde sur le recrutement cet été, avaient le Franco-Britannique dans le viseur depuis un certain temps. Passé par le PSG et Everton dans ses jeunes années, Cho a fini sa formation à Angers avant de faire ses débuts professionnels avec ce club. Entre 2020 et 2022, le Français a disputé 53 matches en Ligue 1 avec le club angevin alors qu’il a encore 18 ans. Désormais à la Real Sociedad, il n’a pas manqué de prétendants mais c’est l’OM qui voulait vraiment se rapprocher du jeune talent. En Liga, le Betis Séville était aussi sur la piste de Cho alors qu’en Allemagne, Francfort et Leipzig ont révélé s’intéresser à l’attaquant français.

Une précocité impressionnante

Né en 2004, Mohamed-Ali Cho est devenu en 2020 le premier joueur de sa génération à fouler une pelouse de Ligue 1, alors qu’il est âgé seulement de 16 ans. Le club angevin voit même sa jeune pépite inscrire son premier but dans le Championnat de France au début de la saison suivante lors de la victoire 2-0 face au Stade Rennais. Cette performance lui permet de devenir le deuxième joueur né en 2004 à marquer parmi les cinq grands championnats européens. Passé par la sélection U16 de l’Angleterre et déjà sélectionné en Équipe de France U19 et espoirs, Mohamed-Ali Cho pourrait éclore aux yeux du monde avec la Real Sociedad. Le club, sixième de Liga la saison dernière, va même disputer la Ligue Europa cette saison. Et pour le jeune Cho, la mission est claire : faire oublier Alexander Isak, vendu 70 millions d’euros à Newcastle (et buteur contre Liverpool pour son premier match). Tout sauf simple…

👥 Mohamed Ali Cho et Jon Karrikaburu sont les 2 options d’Imanol Alguacil pour remplacer Isak à la pointe de l’attaque de la Real Sociedad contre Elche ce week-end 🗞️ @marca pic.twitter.com/Vn3SzMHTWl — LigActu 🇪🇸 (@LigActu) August 25, 2022

Un rêve d’évoluer en Liga

A seulement 18 ans, Cho semble savoir ce qu’il veut. Convaincu dans son choix de partir pour l’Espagne, il s’engage pour cinq saisons avec la Real Sociedad. Et surtout, il a refusé la proposition de l’OM, un des plus grands clubs de Ligue 1. Le club de la cité phocéenne avait formulé son souhait d’acquérir le joueur angevin mais ses exigences salariales ont refroidi les dirigeants marseillais.

👤Mohamed Ali Cho (04) / SCO Angers / Delantero centro / 🇫🇷

✅Delantero-Extremo. Zurdo. Posee gran velocidad, potencia y verticalidad. Ataca bien el espacio. Domina diferentes registros de regates. Habilidad 1 vs 1. pic.twitter.com/tnOaldsNJO — Mikelscouting (@mikelscouting) June 14, 2022



Recruté en juin dernier, Mohamed-Ali Cho a pour le moment joué trois matches de Liga avec sa nouvelle équipe. Il a même pu se frotter quelques minutes au Barça, le 21 août dernier. Entré en jeu lors de ses deux premiers matches, il est titularisé pour la troisième journée de Liga contre Elche. Même s’il ne s’est pas encore montré décisif, sa progression vers le plus haut niveau continue et dans quelques mois, il pourrait devenir une valeur sûre en Liga.