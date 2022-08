Un ancien rennais met (encore) le feu à l’Angleterre (vidéo) !

Acheté à prix d’or par Watford, Ismaïla Sarr continue de porter les couleurs du club anglais malgré la relégation en deuxième division. Un championnat qu’il découvre avec un but absolument exceptionnel… Regardez !

Sous les couleurs du FC Metz, Ismaïla Sarr n’a eu besoin que de quelques mois pour devenir une évidence. La promesse d’un talent qui allait exploser sur la scène européenne dans les années à venir… Rennes a flairé le bon coup. Pour succéder à Ousmane Dembele, les Bretons ont investi 17 millions d’euros sur la pépite messine. Pari gagnant… Deux ans plus tard, Rennes boucle l’une des plus grosses ventes de son histoire avec un transfert à 30 millions d’euros. Direction Watford pour le prometteur et insaisissable Ismaïla Sarr.

Un but venu d’ailleurs

A Watford, Ismaïla Sarr confirme, sur le sol anglais, qu’il est un joueur d’exception. Mais malgré de belles performances, son club ne parvient pas à éviter la descente. Relégué en Championship cet été, Sarr n’a pas quitté le navire (pour le moment). Malgré de nombreux intérêts, en Angleterre et partout en Europe, l’ailier de 24 ans est encore à Watford. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il fait le job… Pour ses débuts en deuxième division anglais, Sarr a mis le feu au pays avec un but venu d’ailleurs.

Des nouvelles d’Ismaila Sarr avec Watford en 2e division anglaise.😏 pic.twitter.com/jhaZIKT4hX — Actu SRFC (@ActuSRFC_) August 8, 2022

A la réception d’une tête lobée par-dessus le milieu de terrain adverse, Ismaïla Sarr prend le temps de réaliser un contrôle orienté soigné, de s’emmener le ballon à hauteur du rond central, de lever la tête et de décocher une frappe aussi limpide que précise dans le but de West Bromwich Albion. Trop avancé, le gardien ne peut rien faire et voit Sarr inscrire l’un des plus beaux buts de l’été. L’occasion de rappeler à toute l’Europe qu’un talent de cette envergure à sa place ailleurs qu’en deuxième division anglaise. Un retour à Rennes, par exemple ?