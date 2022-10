Antero Henrique, l’homme qui plombe encore le PSG en interne…

En mettant Antero Henrique dans les pattes de Luis Campos, Doha se tire une balle dans le pied. Le Portugais joue encore sa partition en solo et empêche de voir émerger une vraie organisation avec du sens et de la cohésion…

Ancien directeur sportif du PSG, Antero Henrique a refait son apparition dans le club de la capitale à la fin de la saison dernière pour s’associer à Luis Campos afin de gérer le mercato estival. Le Portugais, doublure de l’expert du marché des transferts, a tout de même beaucoup moins d’impact que son compatriote et pourrait faire ses valises prochainement. Sa situation serait en grande discussion en interne puisqu’il serait de trop dans la composition de la direction du PSG. Cet été, il jouait par exemple un grand rôle pour réaliser sa principale mission : dégraisser au maximum l’effectif parisien.

Le second de Campos

En recrutant Luis Campos à la fin de la saison dernière, le PSG a voulu mettre la main sur un expert pour composer un effectif compétitif et capable d’aller très loin en Ligue des champions. Après la prolongation de Kylian Mbappé, le Portugais a donc pris la main sur l’effectif en essayant d’attirer de grands noms au PSG. Pour l’épauler, il a donc fait appel à Antero Henrique qui doit s’occuper davantage des départs des joueurs indésirables. Mais Henrique a du mal à rester en place dernièrement et s’il a bien fait son travail cet été puisque la plupart des indésirables ont quitté le club, son avenir pourrait être en danger.

Luis Campos assure en privé qu’il ne sera plus le conseiller sportif du PSG si Antero Henrique est encore au club au 1er janvier. (@lequipe) pic.twitter.com/PeVDYrL5oc — Actu Foot (@ActuFoot_) October 12, 2022

Antero Henrique bientôt remercié ?

Dans son rôle de second de Luis Campos, Antero Henrique a tout de même bien fait son travail. Mais le Portugais commence à agacer un peu les dirigeants du PSG puisqu’il aurait fait planter une opération il y a quelques semaines.En effet, Keylor Navas est devenu la doublure de Gianluigi Donnarumma dans les cages et était proche d’un départ à Naples puisqu’il avait donné son accord. Mais Antero Henrique aurait refusé de lâcher 500 000 euros dans le dossier Navas, selon L’Equipe. A cause de son intervention, le transfert a capoté et ses agissements commenceraient à agacer sérieusement le PSG.