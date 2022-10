Coupe du Monde : Un petit tour, merci et au revoir pour la sélection du Qatar ?

Qualifié pour la première Coupe du Monde son histoire en qualité de pays organisateur, le Qatar ne peut pas espérer grand-chose cet hiver… Très loin du niveau international, un exploit semble bien trop utopique.

Dans la controverse de l’organisation d’une Coupe du monde au Qatar, le pays va débuter son histoire dans cette compétition. Loin du niveau des très grandes nations, le Qatar a tout de même réussi à exister à l’international dernièrement. Placé dans le groupe A, le pays ouvrira la compétition contre l’Equateur le 20 novembre prochain, avant de défier le Sénégal et les Pays-Bas. Difficile de voir les Qataris exister tant l’écart de niveau semble important. Mais si dans le sport, l’exploit est possible, cette fois le Qatar ne devrait pas poser problème pour les adversaires.

🚨 OFFICIEL ! Le match d'ouverture de la Coupe du monde entre le Qatar 🇶🇦 et l'Équateur 🇪🇨 est avancé d'un jour ! Il aura lieu le dimanche 20 novembre. pic.twitter.com/wkNHcydxIo — Actu Foot (@ActuFoot_) August 10, 2022

Un pays de plus en plus présent

Dans l’histoire, le Qatar n’a quasiment jamais rien connu en termes de victoires dans n’importe quel sport mais tente de s’affirme depuis une dizaine d’années. Dans le milieu du football, c’est dans la Coupe d’Asie que le pays a brillé notamment. Vainqueur de la compétition en 2019, le Qatar a impressionné en terrassant ses adversaires, l’Arabie saoudite notamment. Sur leur parcours, les Qataris éliminent ensuite la Corée du Sud et le Japon et réalisent un parcours inédit. Trois ans plus tard, ils peuvent espérer connaître un nouvel exploit, à domicile cette fois-ci. Troisième de la Coupe arabe l’année dernière, le Qatar a réussi à s’imposer comme l’une des meilleures nations dans sa région géographique.

🗓 À vos agendas ! • 21/11/2022 🆚 Pays Bas 🇳🇱 • 25/11/2022 🆚 Qatar 🇶🇦 • 29/11/2022 🆚 Équateur 🇪🇨 #WorldCupDraw pic.twitter.com/poCXkiQk1X — 𝗝𝗼𝘂𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗦𝗲́𝗻𝗲́𝗴𝗮𝗹𝗮𝗶𝘀 🇸🇳🏆 (@JoueursSN) April 1, 2022

Un exploit impossible

Même si le pays a pris de la valeur récemment (48e place au classement FIFA), le Qatar aura bien du mal à faire bonne figure lors de sa Coupe du monde. Le groupe dans lequel il a été placé n’est pas forcément évident à aborder.Lors des récents matches amicaux, le Qatar a réussi à obtenir un nul face au Chili d’Alexis Sanchez mais s’est par exemple incliné face au Canada ou encore à l’équipe U23 de Croatie. Si la prestation du pays organisateur est souvent surveillée, un exploit semble presque impossible pour cette nation.