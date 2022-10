Coupe du Monde : Une course contre la montre, le miracle Pogba va avoir lieu ?

Alors qu’on le pensait forfait pour la Coupe du Monde, Paul Pogba vient de reprendre le chemin de l’entraînement. Sa rééducation express lui permet d’entrevoir l’espoir de participer au Mondial avec l’équipe de France.

Alors que l’Equipe de France doit préparer la défense de son titre mondial dans des conditions difficiles, Paul Pogba pourrait faire son grand retour avec les Bleus lors de la prochaine Coupe du monde. Blessé depuis de nombreux mois maintenant, le milieu de terrain de la Juventus de Turin reprend tout juste l’entraînement dans l’objectif de récupérer sa place. Lancé dans une procédure judiciaire difficile avec son propre frère, Paul Pogba a encore trois semaines pour arriver à un bon niveau, avant de s’envoler pour le Qatar. Mais avec toute cette tension autour de lui, il aura bien du mal à se libérer.

Face à @RemyBuisine, Didier Deschamps évoque Paul Pogba, sa blessure et l'affaire dont il a été victime.

L'interview exclusive est à retrouver jeudi, en intégralité sur Brut. pic.twitter.com/sfSKKoQD2p — Brut FR (@brutofficiel) October 26, 2022

Une absence qui compte

Blessé à un genou, Paul Pogba a même dû recevoir une opération pour se soigner. De retour à la Juve depuis cet été, le Français n’a pas eu l’occasion de fouler un terrain cette saison et se dirigeait logiquement vers une absence pour le Mondial au Qatar. Depuis des années, il est l’un des piliers de l’Equipe de France et son forfait aurait sérieusement compliqué les choses puisque les Bleus devront déjà faire sans N’Golo Kanté. Au vu de la situation difficile qu’il connaît depuis de nombreuses semaines maintenant et sa blessure gênante au genou, les espoirs de le voir représenter la France dans un mois étaient minces. Maintenant c’est à Didier Deschamps de décider comment gérer son équipe.

Jérôme Rothen sur RMC 💬 : "Pour que la France aille au bout (de la CDM), il faudra un grand Pogba. Il faut prendre tous les risques." D'accord avec lui ? 🤔 pic.twitter.com/3ht6FtBWwH — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) October 19, 2022

Pogba sélectionné : une bonne idée ?

S’il est effectivement un élément fort du groupe depuis des années chez les Bleus, Paul Pogba aura d’abord du mal à revenir au plus haut niveau en si peu de temps. Le Français n’a plus disputé de match depuis le 19 avril dernier et les jours sont comptés. Mais surtout, l’Equipe de France est déjà affectée par plusieurs scandales depuis quelques semaines, autour de la Fédération française de football. L’affaire Pogba fait beaucoup parler également dans les médias depuis deux mois et l’équilibre des Bleus pourrait être perturbé. Mais Didier Deschamps a déjà prouvé qu’il savait ce qu’il faisait. Réponse dans quelques semaines maintenant.