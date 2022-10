Prison, grosse amende… Ce que risque vraiment Neymar dans son procès

Entendu par la justice pour son transfert au Barça datant de 2013, Neymar encourt une très grosse amende et même une peine de prison. Même s’il semble difficile de le voir exécuter la moindre peine…

Dans la tourmente médiatique à l’heure actuelle en raison de son procès qui se tient en ce moment, Neymar est soupçonné de corruption pour son transfert au FC Barcelone en 2013. En effet, la star du Brésil qui jouait au FC Santos à l’époque n’aurait pas finalisé son transfert de manière légale à l’époque. Selon plusieurs médias espagnols, Neymar se serait rendu coupable d’une simulation de contrat et doit se justifier au cours des deux prochaines semaines auprès du tribunal barcelonais. Et la star brésilienne pourrait même être condamnée à de la prison.

De la corruption autour de ce transfert

Considéré comme l’un des plus grands talents brésiliens dans ses jeunes années, Neymar a logiquement commencé à intéresser bon nombre de clubs européens. Et pour son voyage outre-Atlantique, le Brésilien aurait arrangé son transfert illégalement. Pour son procès qui doit se dérouler du 17 au 31 octobre, Neymar est accompagné de son père, de sa mère, de Sandro Rosell et de Josep Maria Bartomeu, deux anciens dirigeants du Barça au moment des faits. Le Brésilien ainsi que les personnes citées précédemment sont accusées de corruption et pour fraude. A quelques semaines de la Coupe du monde au Qatar, il n’est jamais bon de voir une affaire judiciaire être associée à son nom.

Une peine de prison possible

Dans ce procès, la Haute Cour de Barcelone requiert deux ans de prison pour la star brésilienne et ses parents, ainsi que cinq ans pour Rosell et Bartomeu. S’il y a peu de chances de voir l’une de ces personnes réaliser une peine de prison comme celle-ci, Neymar pourrait se voir obligé de payer une amende de 10 millions d’euros. Investis dans la carrière naissante de leur fils, les parents de la star pourraient également devoir verser une amende de plus d’un million d’euros.