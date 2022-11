Reims fait demi-tour pour Will Still (INFO Média Foot)

Pour assurer l’intérim d’Oscar Garcia, le Stade de Reims a misé sur Will Still. Et si les dirigeants rémois envisageaient de le laisser aux commandes de l’équipe première, il pourrait y avoir finalement du changement dans les semaines à venir…

Entraîneur adjoint d’Oscar Garcia, Will Still a relevé le défi proposé par le Stade de Reims. Prendre en main l’équipe première suite à l’éviction du technicien espagnol. A 30 ans, ce technicien belge méconnu du grand public a donc son premier poste de n°1. Et comme Média Foot l’a révélé, les dirigeants envisageaient clairement de le laisser en poste jusqu’à la fin de la saison et non jusqu’à la Coupe du Monde, comme initialement prévu. Convaincu par son profil, sa méthode et sa capacité à piloter le club en Ligue 1, Reims a vu juste puisque Will Still a gagné deux des trois matchs disputés et n’a toujours pas connu la défaite (victoires contre Auxerre 2-1 et Nantes 1-0, match nul à Brest 0-0).

🇫🇷 Will Still est toujours invaincu depuis sa prise de pouvoir au Stade de Reims. 👏 🤝 0-0 vs Paris Saint-Germain

🤝 0-0 vs FC Lorient

✅ 2-1 vs Auxerre

🤝 0-0 vs Brest

✅ 1-0 vs FC Nantes 📈 Le club passe de la 16e à la 11e place. pic.twitter.com/BcMoKz5Y1w — Joueurs Belges 🇧🇪 (@JoueursBE) November 6, 2022

Des amendes qui coûtent chères…

Le souci, c’est que le Stade de Reims passe à la caisse tous les week-end… En effet, Will Still n’a pas l’intégralité des diplômes requis pour entraîner en Ligue 1. La LFP inflige donc une pénalité de 20 000 euros par match à Reims. Impossible de tenir ce rythme jusqu’à la fin de la saison… C’est pour cette raison, uniquement financière, que le club devrait procéder à un changement. Difficile de savoir si Will Still pourra conserver sa mission sur le banc rémois, assisté d’un entraîneur diplômé, ou si le club fera appel à un « autre n°1 ». Mais pour l’heure, c’est un sans-faute pour le technicien belge qui vise une quatrième performance à Montpellier ce week-end avant de partir en trêve Coupe du Monde, totalement relancé au classement (11e).