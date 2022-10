Reims : Will Still devrait continuer (INFO Média Foot)

Après le départ d’Oscar Garcia, le Stade de Reims a confié l’intérim à Will Still, ancienne entraîneur adjoint. Et selon nos infos, le technicien belge devrait poursuivre sa mission jusqu’à la fin de la saison.

Comme l’OL, Montpellier ou encore Auxerre, le Stade de Reims a effectué un changement d’entraîneur après un mauvais début de saison. Oscar Garcia a été remercié et c’est son entraîneur adjoint, Will Still, qui s’est vu confier les rênes de l’équipe première pour assurer l’intérim. A 30 ans, ce technicien belge fait figure d’OVNI dans le monde du football. Mais sa cote de popularité, comme son profil atypique, grimpe en flèche. Selon nos infos, Will Still devrait même poursuivre aux commandes des Rémois jusqu’à la fin de la saison

Pas de changement à Reims

Ces dernières heures, plusieurs médias indiquent que Reims pourrait faire appel à un nouvel entraîneur. Les noms de Stéphane Dumont et Robert Moreno circulent. Mais nos sources indiquent que Will Still devrait bien poursuivre la saison car ses dirigeants sont séduits par son profil et le projet qu’il souhaite bâtir à Reims.

🗨️ Conférence de presse d'avant-match avec Will Still. #SB29SDR pic.twitter.com/nqSan2rR9L — Reims Média Football (@reimsmediafoot) October 28, 2022

Ce que Daniel Riolo ne dit pas…

Toujours dans l’actualité du Stade de Reims, le cas d’Oscar Garcia fait débat et des vagues suite aux propos tenus par Daniel Riolo sur RMC. Le journaliste dénonce publiquement les agissements de Reims face aux épreuves personnelles que doit endurer Oscar Garcia (sa fille est malheureusement malade et Média Foot lui apporte tout son soutien). Daniel Riolo condamne notamment le fait de voir le Stade de Reims licencier le technicien argentin tandis qu’il fait face à une douloureuse épreuve. Ce que Daniel Riolo ne dit pas, c’est le soutien apporté par le club rémois depuis des mois. Et la compréhension totale des dirigeants face aux différentes absences de son entraîneur. Le club a notamment accepté que son coach ne soit pas présent à plusieurs séances d’entraînement en semaine afin de pouvoir être auprès de sa fille à Barcelone, comme de ne pas être présent le jour de la photo officielle du club. Si le sport passe clairement au second plan dans ce genre de situation, il reste important de ne pas détourner la vérité et d’accabler le Stade de Reims qui a pris une décision sportive et uniquement sportive.