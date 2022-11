Coupe du Monde : Thiago Silva, Dani Alves… La der des ders pour les monstres de la Seleçao

A 38 et 39 ans, Thiago Silva et Dani Alves disputent la dernière Coupe du Monde de leur immense carrière. Avec la possibilité de terminer leur carrière internationale par le plus prestigieux des trophées…

A quelques jours du début de la Coupe du monde, toutes les sélections ont dévoilé leur composition pour le voyage au Qatar. Parmi elles, celle du Brésil comporte deux joueurs de prestige qui auront rendez-vous une dernière fois avec l’histoire. En effet, Thiago Silva et Dani Alves feront partie du voyage avec la Seleçao et deviendront les plus vieux joueurs à disputer la Coupe du monde avec le Brésil dans l’histoire. A respectivement 38 et 39 ans, les deux Brésiliens ne sont peut-être plus sur le devant de la scène mais auront à cœur de terminer leur carrière de la meilleure des manières.

Deux légendes brésiliennes

Thiago Silva et Dani Alves sont deux légendes du football brésilien. Ils comptent dans leur palmarès une multitude de trophées et le dernier cité est même le joueur le plus titré de l’histoire du football avec 43 trophées glanés au cours de sa carrière en club et en sélection. Tous les deux passés par le PSG, les deux Brésiliens brillent un peu moins depuis quelques saisons puisque si Thiago Silva reste très compétitif avec Chelsea depuis son arrivée en 2020, Dani Alves est retourné au Brésil après le PSG avant de revenir quelques mois au Barça et de rejoindre les Pumas, une équipe mexicaine, cet été.

Esse Daniel Alves tem ser cortado urgentemente da seleção, antes que faça uma bobagem… Esse cara só pode tá maluco, né possível! 🤦🏾‍♂️ pic.twitter.com/VGmZdHccZH — Ronilson Neves  (@Ronilson_Neves) November 15, 2022

Dernière occasion au Mondial

A presque 40 ans, les deux Brésiliens arrivent au bout de leur carrière et l’édition 2022 de la Coupe du monde représente la dernière occasion pour eux de décrocher le titre suprême. Présents avec le Brésil depuis 2006 et 2008, Dani Alves et Thiago Silva ont eu le temps d’ajouter une Copa América à leur palmarès, et même un titre olympique pour le premier l’an dernier. A l’heure actuelle, ils font partie du top 5 des joueurs les plus sélectionnés de l’histoire de la Seleçao mais au Qatar, ils essaieront d’aller chercher le seul titre qui manque à leur palmarès. Début de réponse le 24 novembre prochain pour le premier match du Brésil face à la Serbie.