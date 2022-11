Liverpool à fond sur Kvaratskhelia, priorité du prochain mercato (INFO Média Foot)

Jurgen Klopp et Liverpool ont un objectif de recrutement pour les mois à venir. Il s’appelle Khvicha Kvaratskhelia et illumine la Serie A avec Naples depuis le début de la saison.

Parmi les nombreux rayons de soleil de la Serie A depuis le début de la saison, Naples est certainement le plus brillant. En championnat (12 matchs, 10 victoires, zéro défaite, 30 buts marqués) comme en Ligue des Champions, les coéquipiers de Victor Osimhen écrasent tout sur leur passage et font preuve d’une force collective épatante. Mais individuellement aussi, des talents émergent. A commencer par Khvicha Kvaratskhelia, diamant brut de 21 ans, venu de Géorgie. 6 buts et 7 passes décisives en 12 matchs de Serie A, carton plein complet pour le nouveau chouchou du Napoli.

Kvaratskhelia just makes it look easy. pic.twitter.com/Mf5gpn8Svu — EuroFoot (@eurofootcom) November 3, 2022

Comparé à Maradona…

Les performances de Khvicha Kvaratskhelia ne passent pas inaperçues. Les fans sont sous le charme de ce gamin de 21 ans. La presse aussi s’emballe à la moindre prouesse du génie géorgien. Sa patte gauche magique réveille déjà le souvenir d’un certain Diego Armando Maradona, légende incontournable de Naples… Mais ce sont surtout les clubs européens qui se penchent très sérieusement sur son cas.

En commençant par Liverpool. Khvicha Kvaratskhelia leads Napoli in goals and assists this season 🔥 pic.twitter.com/9oiXhlxXZR — ESPN FC (@ESPNFC) November 1, 2022

Liverpool prêt à mettre le paquet

Selon nos informations, Khvicha Kvaratskhelia fait figure de priorité absolue de Liverpool pour les prochains mois. Jurgen Klopp a craqué pour le profil du Géorgien et veut le voir dans son équipe la saison prochaine. Pour cela, nos sources indiquent que le club anglais est prêt à mettre le paquet. Et il faudra car Naples n’a pas l’intention de brader son prodige. Sous contrat avec le Napoli jusqu’en juin 2027, Khvicha Kvaratskhelia est déjà bien verrouillé. Estimé à 35 millions d’euros par Transfertmarkt, il pourrait en valoir rapidement le double d’ici la fin de la saison s’il continue sur son extraordinaire lancée.