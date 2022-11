Kolasinac, Guendouzi, Tudor… Par ici les coupables de Tottenham !

Tout proche d’une qualification en huitièmes de finale de Ligue des Champions, l’OM s’est totalement sabordé. Entre la tête manquée à bout portant de Kolasinac, la mauvaise touche de Guendouzi qui permet à Tottenham de marquer en fin de match et le coaching de Tudor, les coupables sont tous trouvés.

Lancé vers l’espoir de gagner sa qualification pour les huitièmes de finale de Ligue des champions, l’OM a longtemps cru en l’exploit de battre Tottenham mardi soir. Mais les Marseillais ont trop compté sur une victoire finale et ont finalement tout perdu. Quatrième de son groupe, l’OM ne verra même pas la Ligue Europa, la faute à un but concédé dans les dernières secondes du match. Comme un signe du manque de solidité, Marseille voit donc son rêve se terminer au Vélodrome. Les dernières semaines ont été difficiles et le club n’a pas su ressaisir la barre.

Mais il y avait tellement mieux à faire… 🗣"C'est un scandale, une faute professionnelle. C'est une énorme erreur de la part de Tudor mais je ne suis pas étonné. Le foot, ce n'est pas que gagner des duels."@RothenJerome pointe la responsabilité de Tudor dans la fin de match cauchemardesque de l'OM face à Tottenham. pic.twitter.com/KCTZ5VQpBr — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) November 2, 2022

Un immense regret

Lancé avec conviction dans ce match contre Tottenham, l’OM sait qu’il fallait une victoire absolument pour continuer l’aventure en Ligue des champions. Opposés à une équipe qui ne proposait pas grand-chose, les Marseillais ont donc pris l’avantage à la toute fin de la première mi-temps grâce à sa pépite de défenseur Chancel Mbemba.Rapidement repris en seconde période, l’OM tient bon face à un adversaire a priori plus fort. Jusqu’à ce que Sead Kolasinac manque de prendre l’avantage. A moins de cinq minutes de la fin du temps règlementaire, l’international bosnien plante sa tête en direction du but après un magnifique centre de Cengiz Ünder mais rate le cadre. Ce gros raté fait un bruit énorme dans le stade tant cette action était synonyme de libération.

🚨 QUELLE IMAGE ! Igor Tudor est carrément entré sur le terrain sur le dernier but de Tottenham ! 😭😂 pic.twitter.com/HvE7blu8EI — lovefootball__ (@lovefootball__) November 3, 2022

Un manque de communication évident

En ratant cette immense occasion, l’OM n’avait donc plus beaucoup de temps à tenir avant de valider un résultat qui, de toutes façons, laissera des regrets. A la mi-temps du match, le Sporting Portugal menait aussi 1-0 contre Francfort, ce qui veut dire que Marseille devait absolument s’imposer pour continuer l’aventure en Europe si le score ne bougeait pas. Mais à vingt minutes de la fin, Francfort avait repris l’avantage donc l’OM avait besoin d’un nul pour continuer en Ligue Europa. Si Tudor a tenté le tout pour le tout pour tenter de continuer sa campagne de Ligue des champions, l’OM est finalement passé à côté en toute fin de match, après une petite erreur de Mattéo Guendouzi. Résultat des courses, Marseille continue sa série difficile et est éliminé de toutes les compétitions européennes. Une immense déception.