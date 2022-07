PSG : Un premier couac dans l’entente Galtier / Campos ?

Christophe Galtier pourrait aller à l’encontre des plans de Luis Campos. L’entraîneur du PSG est en effet séduit par un joueur que le Portugais souhaite vendre cet été à très bon prix. Bras de fer en vue ?

Aux commandes du PSG, actuellement en stage de préparation estivale au Japon, Christophe Galtier savoure. Le technicien français vit un rêve éveillé en ayant sous ses ordres Sergio Ramos, Lionel Messi, Neymar ou encore Kylian Mbappé. Mais il n’en reste pas moins professionnel et attentif aux autres talents de son effectif. Et l’un d’entre eux pourrait même créer des remous en interne… Il s’agit d’Arnaud Kalimuendo, l’attaquant du PSG prêté la saison dernière au RC Lens. Depuis son retour, il a été placé sur la liste des transferts par Luis Campos qui a bon espoir de le vendre à très bon prix. Pour Kalimuendo, Paris espère 20 à 25 millions d’euros.

Galtier impressionné Kalimuendo

Présent à la reprise de l’entraînement, Arnaud Kalimuendo fait partie du groupe actuellement au Japon. Et l’attaquant parisien semble avoir fait fort ces dernières semaines… En effet, Christophe Galtier aurait été impressionné par les prestations de son joueur. Au point d’avoir envie de le conserver et de commencer à évoquer le sujet en interne. De quoi nourrir des premières tensions entre Christophe Galtier et Luis Campos ? Entre la volonté de l’entraîneur de conserver un talent et celle de son directeur sportif de le vendre, il va falloir trancher…

🚨 Arnaud Kalimuendo 🇫🇷 a impressionné Galtier ces derniers jours ! Malgré l’intérêt de Leeds, l’attaquant fait tout ce qu’il peut pour rester à Paris. Arnaud Kalimuendo pourrait même rester au PSG. Surtout si Icardi s’en va. ⌛️ @JacobsBen — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) July 16, 2022

Du beau monde sur Kalimuendo

Pour Arnaud Kalimuendo, il y a du monde au portillon. Comme révélé par Média Foot, Newcastle a déjà dégainé une offre de transfert. Mais la gâchette du PSG ne veut pas y aller. Outre les Magpies, Leeds est également de la partie. Face à l’opportunité de faire une belle affaire financière, que va décider Luis Campos ? C’est une question qui devra être résoudre rapidement. Mais de cette réponse découlera une hiérarchie très claire entre les deux hommes. Qui décide au PSG ? Il y a de forte chance que la réponse se nomme… Luis Campos !