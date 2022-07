PSG : Un club anglais vient de transmettre une offre pour Kalimuendo ! (INFO Média Foot)

Après avoir confié un mandat club à l’agence Stellar, Newcastle avance encore d’un cran dans le dossier Kalimuendo. Une offre de transfert a été transmise au PSG.

Pas à pas, Newcastle progresse. Dans le dossier Kalimuendo, les Magpies semblent déterminés à signer l’attaquant du PSG, que Luis Campos a placé sur la liste des transferts. Et si Paris espère récupérer 25 millions d’euros pour son buteur, Newcastle vient de passer à l’offensive avec une première proposition intéressante… Selon nos infos, une offre de 15 millions d’euros a été transmise. Et l’écurie anglaise a complété sa proposition avec 5 millions d’euros de bonus, élevant donc l’offensive à 20 millions d’euros, tout compris. Clairement dans les attentes parisiennes, qui devraient chercher à négocier, pour la forme.

Kalimuendo pas chaud ?

Arnaud Kalimuendo fait partie d’une liste de 8 joueurs que le PSG a placé sur la liste des transferts. Des joueurs que Luis Campos a reçus, pour leur signifier que les portes étaient ouvertes. Tous semblent avoir compris le message et cherchent, plus ou moins activement, un nouveau club. Mais pour Arnaud Kalimuendo, l’idée première n’est pas de partir. L’ancien joueur prêté à Lens aurait aimé avoir sa chance à Paris. Mais dans un rôle de joker, pour doubler les postes de Neymar, Messi et Mbappé, le Français semblait partant. Mais le PSG a d’autres plans en tête. Reste à savoir si Arnaud Kalimuendo fermera toutes les portes qui se présenteront à lui. Si Paris et Newcastle trouvent rapidement un accord, ce qui peut être le cas dans quelques jours, il devra donner une réponse…

🔴 Le PSG valorise Kalimuendo 🇫🇷 autour des 25M€. Paris serait tenté de s’en séparer et l’idée de l’intégrer dans un potentiel deal a été émise. 💰 (L’ÉQUIPE) — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) July 8, 2022



Pour rappel, Newcastle a confié les clés du dossier Kalimuendo à l’agence Stellar. Un groupe qui gère les carrières d’Eduardo Camavinga (Real Madrid), Ben Chilwell (Chelsea), Houssem Aouar (OL) ou encore Jérémy Doku (Rennes). Les Magpies ont confié un mandant à ICM Stellar Sports pour pouvoir négocier ses intérêts dans le dossier Kalimuendo.