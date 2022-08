Newcastle et Villarreal sont là pour Ndombele (INFO Média Foot)

Sur le départ à Tottenham, Tanguy Ndombele ne manque pas de courtisans. Et notamment en Angleterre où plusieurs écuries tentent de le récupérer. Selon nos infos, Newcastle est en pôle. Et Villarreal, en Espagne, pousse toujours.

Tanguy Ndombele doit encore rebondir. Après un prêt à l’Olympique Lyonnais, le milieu de terrain français n’est pas vraiment essentiel aux yeux de Tottenham qui ne le retiendra pas. A quelques mois de la Coupe du Monde, le Français veut se donner toutes les chances d’y croire. Pour cela, il faut jouer. Et pour lui offrir le temps de jeu nécessaire, plusieurs clubs européens sont là.

Selon nos infos, en Angleterre, c’est Newcastle qui se montre le plus chaud. Les Magpies veulent faire un coup au milieu du terrain et l’expérience de Ndombele plaît. Si Newcastle n’a pas transmis d’offre, pour le moment, le dossier est très actif en coulisse. Et c’est aussi le cas avec Villarreal, où Unai Emery pense à relancer le Français. Après un super parcours européen, Villarreal a de l’ambition. Et des moyens. Il faudra en avoir pour sortir le prix demandé par Tottenham, qui a investi 65 millions d’euros pour son transfert… Les Spurs attendent au moins 50 millions d’euros pour Ndombele.