PSG : La galère continue pour le transfert de Mauro Icardi…

Premier de la liste des partants au PSG, Mauro Icardi a vu une piste sérieuse s’évaporée pour son avenir. Un coup dur pour Paris qui va avoir du mal à le faire partir.

Luis Campos a dressé une liste très claire. Huit noms de l’effectif parisien qui doivent trouver une porte de sortie faute de faire partie des plans du nouveau projet : Layvin Kurzawa, Ander Herrera, Adbou Diallo, Sergio Rico, Giorgino Wijnaldulm, Eric-Junior Dina Ebimbe, Julian Draxler, et Rafinha . Et tout en haut de cette black list, on retrouve l’attaquant argentin, Mauro Icardi. Le PSG ne veut plus de lui et son départ fait partie des priorités du club. L’économie de son salaire imposant, en plus de libérer une place dans cet effectif désormais bien garni offensivement, a été réclamée par Luis Campos. Et sur le marché des transferts, il n’y a pas foule pour avoir envie de relancer Icardi…

Monza ne s’intéresse plus à Icardi

🚨 Arnaud Kalimuendo 🇫🇷 a impressionné Galtier ces derniers jours ! Malgré l’intérêt de Leeds, l’attaquant fait tout ce qu’il peut pour rester à Paris. Arnaud Kalimuendo pourrait même rester au PSG. Surtout si Icardi s’en va. ⌛️ @JacobsBen — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) July 16, 2022



Depuis plusieurs semaines, Mauro Icardi est dans le viseur de Monza. Le projet porté par Silvio Berluconi, ancien mentor du Milan AC, souhaite un grand renfort en attaque. Le profil d’Icardi pourrait répondre aux attentes du pensionnaire de Serie A. Mais d’après les informations de la Gazzetta Dello Sport, l’intérêt de Monza n’est plus d’actualité. Le club se penche sur des joueurs de Serie A comme Andrea Petagna (Naples), Andrea Pinamonti (Inter Milan) et Gianluca Caprari (Hellas Vérone). Plus question d’Icardi… Une très mauvaise nouvelle pour le PSG puisqu’il s’agissait d’une piste sérieuse. Peut-être la plus probable du moment. Luis Campos va devoir chercher ailleurs pour trouver une porte de sortie pour son très cher indésirable attaquant argentin…