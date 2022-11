Terem Moffi, dernière étape avant un gros transfert…

Terem Moffi n’est qu’une simple étoile filante passant dans le ciel lorientais. A 23 ans, l’attaquant des Merlus est promis à un bel avenir et vit certainement sa dernière saison en Bretagne avant de rejoindre un grand d’Europe.

Recruté en 2020 au FC Lorient, Terem Moffi ne cesse de grandir et d’impressionner, mois après mois. Le Nigérian de 23 ans avait pourtant commencé sa carrière loin des radars, en Lituanie avant de jouer quelques matches pour le KV Courtrai entre les exercices 2019-2020 et 2020-2021. L’avant-centre est sous contrat avec Lorient jusqu’en juin 2024 mais le club semble savoir que Terem Moffi partira pour un club plus grand en Europe. Excellent encore depuis le début de la saison, il a inscrit 9 buts en 13 matches et figure sur le podium des meilleurs buteurs de Ligue 1derrière… Neymar et Mbappé.

Un élément essentiel à Lorient

Profitons de Terem Moffi et d’Enzo Le Fée tant qu’il en est encore temps pic.twitter.com/u2kIfl9I4Q — Jérémie Baron (@BaronJerem) November 7, 2022

De retour en Ligue 1 depuis 2020, le FC Lorient peut compter sur son attaquant pour s’en sortir. Si l’opération de maintien a été très bien réussie lors des deux saisons précédentes, cette année le club étonne en devenant une des équipes du haut de tableau. Lorient, surprenant, arrive à se frayer un chemin parmi les meilleures équipes même si la dynamique est un peu moins bonne depuis quelques temps. Avec 27 points, le club reste largement en course pour le podium puisque Rennes, troisième, n’est qu’à un petit point. Cette efficacité, Lorient la doit beaucoup à Terem Moffi qui s’illustre particulièrement cette saison, en étant l’un des meilleurs buteurs du Championnat.

Un gros transfert en vue

Sous contrat avec le FC Lorient jusqu’en juin 2024, Terem Moffi aurait pu quitter le club cet été mais devrait faire ses valises définitivement la saison prochaine. Le Nigérian de 23 ans est impressionnant et peut viser un transfert chez un grand club d’Europe. Estimé à 15 millions d’euros par le site Transfermarkt à l’heure actuelle, l’attaquant pourrait prendre encore de la valeur s’il poursuit sa saison sur la même lancée. La pépite passée par Lorient peut voir très grand.